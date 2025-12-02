No solo Venezuela: Trump amenaza con que cualquier país que trafique droga está "sujeto a ataques"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano "está sujeto a ataques", al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela. "He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden... cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país, está sujeto a ataques". La advertencia de Trump llega en medio de los ataques a lanchas en el Pacífico y el Caribe que, según su gobierno, transportan drogas hacia Norteamérica.

En medio de la rueda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también aseguró que Estados Unidos "apenas ha comenzado" los ataques contra las organizaciones que ha denominado como 'narcoterroristas', y añadió que la pausa de las últimas semanas se debe a que "es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo".

El presidente Trump advierte que Colombia puede ser blanco de “ataques en tierra” por la producción de cocaína — “escucho que tienen fábricas de cocaína y luego nos mandan eso (…) todo el que trafique drogas y nos venda es sujeto a ataque”. pic.twitter.com/6Pvb4lMZmi — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) December 2, 2025

Durante el encuentro, Donald Trump señaló que los operativos que ya se han realizado en el Caribe contra lanchas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas representan solo el inicio de una estrategia más amplia. "En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", afirmó ante la prensa.

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.



Según el diario 'The Washington Post', en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

??"Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de advertir que cualquier país que trafique drogas a su nación, será sujeto de posibles ataques"



uD83DuDCFA #ElPulso con @vhmichel? pic.twitter.com/QvtJIirZlW — @telediario (@telediario) December 2, 2025

El presidente de Estados Unidos sugirió que su gobierno no descarta expandir la estrategia militar hacia otros territorios si considera que las acciones de los cárteles representan una amenaza directa para su país. Analistas internacionales han advertido que sus declaraciones aumentan la tensión ya existente en la región y podrían generar nuevos conflictos diplomáticos.

Estas palabras llegan en un contexto de creciente presión política y militar hacia Venezuela, donde Estados Unidos afirma que operan redes criminales vinculadas al narcotráfico internacional. Con este nuevo mensaje, el presidente reafirma su intención de intensificar las acciones contra estos grupos, una postura que podría escalar el conflicto en los próximos días.

Hasta ahora, el gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a la amenaza hecha por el presidente estadounidense, quien ha sido reiterativo en denominar a Colombia como una "fábrica de drogas".

Fuente: Tribuna del Yaqui