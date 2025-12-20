Rusia intensifica ofensiva en Ucrania: Bombardeo con misiles y drones deja 8 muertos y 27 heridos

Kiev, Ucrania.- La noche del pasado viernes 19 de diciembre de 2025, Rusia nuevamente lanzó tres misiles balísticos y 51 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar 31. De hecho, este mismo sábado la Fuerza Aérea ucraniana se pronunció a través de un comunicado en el que especificó que el ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas.

Precisamente, se trató de tres misiles balísticos Iskander-M que provenían de la península ucraniana ocupada de Crimea, así como de 51 aparatos no tripulados de ataque que despegaron desde Oriol, Kursk, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo. Cabe destacar que la gran mayoría de los drones lanzados por la administración del presidente ruso Vladímir Vladímirovich Putin eran del tipo Shahed, de los cuales se contabilizaron al menos 31, mientras que el resto correspondían a modelos Gerbera u otros tipos.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania utilizó la plataforma Telegram para informar que, en cuanto a las víctimas mortales, ocho personas perdieron la vida y 27 más resultaron gravemente heridas tras el ataque con misiles contra una infraestructura portuaria de la región de Odesa: "Ocho personas murieron y otras 27 resultaron heridas como consecuencia del ataque con misiles rusos contra una infraestructura portuaria".

Se registraron ocho muertos y 27 heridos

Algunos de los occisos se encontraban, al momento de iniciar la tragedia, a bordo de un autobús que quedó en pleno punto de la agresión. De igual forma, es importante mencionar que no solamente se registraron pérdidas humanas, ya que varios camiones terminaron incendiándose, lo que provocó la intervención de los servicios de emergencia para sofocar las llamas. Durante varias horas trabajaron médicos y equipos de rescate en la zona afectada.

Otro de los detalles que ha sido dado a conocer a través de fuentes oficiales, hasta el momento de la elaboración de esta nota, es lo informado por el Ministerio de Energía, el cual aseguró que las fuerzas rusas atacaron instalaciones de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica en las regiones de Míkoláyiv, Jersón, Donetsk y Dnipropetrovsk, dejando sin electricidad a la población. Aunque no se reportan víctimas en estos puntos, hasta ahora no se ha logrado restablecer el servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui