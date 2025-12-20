Seis países latinoamericanos exigen a Maduro restablecer el orden y respetar los derechos humanos

Foz de Iguazú, Brasil.- Seis países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta durante la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú en la que exigieron al régimen de Nicolás Maduro el restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela, en medio de una crisis política, humanitaria y social.

El documento fue suscrito por los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; y por autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú. En el texto, los mandatarios expresaron su 'profunda preocupación' por la situación que atraviesa Venezuela, marcada por el éxodo masivo de ciudadanos, la persistencia de presos políticos y reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La declaración instó a la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos y reclamó garantías para el debido proceso legal y la integridad física de quienes se encuentran privados arbitrariamente de su libertad. Paraguay, en particular, denunció el 'avasallamiento' de derechos fundamentales y el 'sufrimiento' del pueblo venezolano bajo el régimen chavista.

Brasil y Uruguay, ambos miembros del Mercosur, no firmaron el documento, lo que dejó en evidencia las divisiones internas del bloque frente a la crisis venezolana. El texto, debatido durante la cumbre semestral, evitó referencias explícitas a Estados Unidos o a su despliegue militar en el Caribe, con un tono más moderado que el impulsado por algunos líderes.

No obstante, horas antes de la firma, el presidente argentino Javier Milei mantuvo una postura mucho más contundente durante su discurso ante el Mercosur. El mandatario respaldó abiertamente la presión ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro, incluyendo el despliegue naval en el Caribe y el bloqueo a la exportación de petróleo venezolano.

El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", afirmó Milei, al tiempo que llamó a los países del bloque a condenar "tajantemente este experimento autoritario".

Milei reiteró que Venezuela continúa suspendida del Mercosur por violar el Protocolo de Ushuaia y calificó al gobierno de Maduro como 'una dictadura atroz e inhumana'. Además, exigió la liberación de todos los presos políticos y mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace un año, reclamando su inmediata liberación.

Seis países reclaman a Maduro garantías democráticas

