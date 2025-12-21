Taiwán: Con ARMA BLANCA hombre mata a 4 personas en vía pública; el agresor se suicidó

Taipéi, Taiwán.- En distintos países del mundo, los asesinatos múltiples han encendido alertas entre autoridades y cuerpos de seguridad. Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de Taipéi, capital de Taiwán, donde un ataque dejó un saldo de cuatro personas sin vida (incluido el agresor) y al menos once más hospitalizadas, una de ellas en estado grave. Aquí te decimos todo lo que se sabe, hasta ahora.

Ataque en Taiwán causa pánico: Reportan cuatro víctimas

De acuerdo con información oficial, el ataque se desarrolló la tarde del viernes 19 de diciembre en dos puntos distintos del centro urbano. El primer reporte se recibió cuando se activaron bombas de humo dentro de la Estación Central de Taipéi, lo que generó caos momentáneo y afectó el funcionamiento del sistema ferroviario. Minutos después, el agresor se desplazó hacia una zona comercial cercana, donde atacó con un arma blanca a varias personas tanto en la vía pública como dentro de unos grandes almacenes.

TAIWÁN: HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS Y DEJA ONCE HERIDOS EN ATAQUE EN CENTRO COMERCIAL

Un hombre de 27 años atacó a varias personas en un centro comercial de Taipéi usando granadas de humo y un cuchillo, matando a cuatro personas, incluido él mismo, al intentar escapar.

Las autoridades confirmaron que, tras los ataques, un total de 15 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Cuatro de ellas fallecieron, entre las que se encuentra el propio atacante, mientras que dos permanecen en cuidados intensivos.

Más tarde, señalaron que entre las víctimas mortales se encuentra un hombre de alrededor de 50 años que sufrió un paro cardíaco tras la exposición a los artefactos de humo, así como un hombre de unos 30 años que murió a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello. Posteriormente, se informó del fallecimiento de otra persona en la treintena que no pudo ser reanimada pese a recibir atención hospitalaria inmediata.

Los heridos presentaron lesiones por arma blanca e intoxicación, y fueron atendidos en distintos centros médicos de la capital taiwanesa.

Lo que se sabe del atacante

Momentos más tarde, el agresor fue identificado como Chang Wen, un hombre taiwanés de 27 años, quien habría actuado solo. Medios locales indicaron que vestía de negro, portaba un cuchillo de grandes dimensiones y utilizó bombas de humo para generar confusión antes de atacar a la multitud. Tras ser ubicado por la policía, el sospechoso se suicidó al arrojarse desde un edificio mientras era perseguido.

Las autoridades revelaron que Chang Wen contaba con una orden de arresto previa por evadir el servicio militar obligatorio. Las primeras indagatorias también apuntan a que, antes del ataque, el agresor habría incendiado vehículos en la vía pública y provocado un incendio en su propio domicilio.

Fuente: Tribuna del Yaqui