TIROTEO en bar de Johannesburgo, Sudáfrica, deja al menos nueve muertos: Esto se sabe

Johannesburgo, Sudáfrica.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sudáfrica, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de seguridad en inmediaciones de la región de Johannesburgo, luego de que se reportara un ataque armado al interior de un bar. Esta masacre, por desgracia, dejó nueve víctimas mortales y 10 más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 21 de diciembre, en un establecimiento ubicado en la zona de Bekkersdal, en la provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo. En ese punto, un grupo de sujetos armados abrió fuego contra los clientes que se encontraban en el lugar. Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron hacia una dirección desconocida.

Ataque armado en bar de Sudáfrica provoca nueve fallecidos y varios heridos. Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron corporaciones del Gobierno y personal de Servicios de Emergencia. Momentos después, las autoridades sudafricanas confirmaron que al menos nueve personas perdieron la vida en el sitio, mientras que otras diez resultaron heridas por impactos de bala. Los sobrevivientes fueron trasladados de emergencia a distintos centros médicos de la región para recibir atención urgente, algunos de ellos con lesiones de consideración.

Tras el ataque, la Dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng, en coordinación con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica, inició un amplio operativo de búsqueda para localizar a los responsables. De manera preliminar, se informó que los agresores serían alrededor de 12 personas que se desplazaban en una camioneta blanca y un sedán plateado, desde donde habrían realizado los disparos de manera indiscriminada antes de darse a la fuga.

La portavoz de la policía, Brenda Muridili, señaló que todos los recursos disponibles fueron activados para dar con el paradero de los sospechosos y esclarecer lo ocurrido. Indicó que, por el momento, el móvil del ataque no ha sido determinado y será parte de las investigaciones en curso. En el mismo sentido, el comisionado interino de la policía de Gauteng, Fred Kekana, detalló que las autoridades buscan específicamente un vehículo Toyota Etios color plateado y una camioneta Toyota Quantum blanca, presuntamente utilizados durante la agresión.

El área fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación. Asimismo, retiraron los cadáveres de las víctimas. Hasta el momento, no se han compartido más detalles de esta masacre en Sudáfrica.

Fuente: Tribuna del Yaqui