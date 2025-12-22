Ciudad Obregón, Sonora.- La portada de TRIBUNA titulada 'Inicia la guerra: El mundo en vilo' marcó un punto de inflexión en la cobertura internacional del periódico. Aquella edición, fechada en un momento crucial para la geopolítica global, registró el instante exacto en que Rusia lanzó una ofensiva militar de gran escala contra Ucrania, encendiendo alertas en todo el planeta y dando pie a uno de los conflictos más determinantes de la década.

La primera plana abrió con una descripción clara del estallido: el presidente Vladimir Putin había dado inicio a los ataques, justificándolos bajo argumentos de seguridad y reclamaciones históricas, mientras la comunidad internacional observaba con preocupación creciente. El diseño de la portada destacaba la magnitud del evento con un mapa detallado de las zonas bombardeadas por Rusia, acompañado de cifras que mostraban la fuerza militar involucrada y el despliegue de más de 850 mil soldados, un indicador inequívoco de la gravedad del conflicto.

60 años, 60 historias: Cuando estalla la guerra: El mundo entra en vilo

TRIBUNA presentó también la reacción inmediata de Estados Unidos. El presidente Joe Biden condenó la ofensiva y anunció una serie de sanciones económicas y diplomáticas destinadas a aislar al gobierno ruso. La portada incluyó declaraciones que reflejaban la tensión global: advertencias de escalada, llamados a la contención y la preocupación por las consecuencias que este conflicto tendría en la seguridad internacional.

La edición abordó además la postura de México. Aunque el país procuró mantener una posición prudente, el conflicto generó debate interno sobre las repercusiones económicas y diplomáticas que podría enfrentar. TRIBUNA destacó que el impacto del enfrentamiento, aunque lejano en distancia, tendría efectos globales en los mercados, los precios de energéticos y las relaciones internacionales.

La portada incluyó un comparativo de arsenales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, subrayando la evidente desproporción militar que ponía al país ucraniano en una situación de vulnerabilidad extrema. Junto a ello, imágenes de tropas, helicópteros y movimientos tácticos ilustraban el inicio de una operación bélica que rápidamente se convertiría en una crisis humanitaria de enormes dimensiones.

Con esa edición, TRIBUNA dejó asentado un documento histórico: el registro visual y textual del día en que el mundo vio cómo la tensión contenida durante meses estallaba definitivamente en Europa del Este. La frase "el mundo en vilo" no solo describía la inquietud global, sino el sentimiento compartido de un planeta que, una vez más, observaba cómo la guerra redibujaba fronteras, alianzas y destinos políticos.

60 años, 60 historias: Cuando estalla la guerra: El mundo entra en vilo

Fuente: Tribuna del Yaqui