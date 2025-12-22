Estados Unidos "persigue activamente" a un tercer buque petrolero cerca de Venezuela

Washington.- En medio de la creciente tensión en la región, Estados Unidos incautó un segundo barco petrolero frente a las costas de Venezuela el pasado sábado; cabe señalar que las autoridades estadounidenses incautaron el primero este mes. Mientras que el domingo 21 de diciembre, la Guardia Costera informó que "persigue activamente" un "buque de la flota clandestina sancionada que forma parte del esquema de evasión ilegal de sanciones de Venezuela", declaró un funcionario estadounidense.

"Navega con bandera falsa y está sujeto a una orden de incautación judicial", añadió. El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard, junto con una fuente estadounidense de seguridad marítima, identificaron el buque como el 'Bella 1', informaron medios locales. 'Bella 1' es un tanquero de gran tamaño que fue incluido el año pasado en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que afirmó que el buque tiene vínculos con Irán.

La Guardia Costera de Estados Unidos persigue a un tercer tanquero

Washington acusa a Venezuela de utilizar los ingresos del petróleo para financiar el narcotráfico, mientras que Venezuela califica la incautación de los tanqueros como "robo y secuestro". Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la semana pasada un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entraban y salían del país.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, acusa al gobierno de Trump de tratar de robar sus recursos. Las autoridades estadounidenses aún no han confirmado oficialmente la persecución del domingo y se desconocen la ubicación exacta y el nombre del petrolero involucrado.

uD83DuDD34SIGUE LA PRESIÓN SOBRE EL CARTEL DE LOS SOLES VENEZOLANO.



EE.UU acaba de Incautarle el Tercer Buque Petrolero al NarcoTerrorista Régimen de MadurouD83DuDC47 pic.twitter.com/ZlBuG9e7Dx — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) December 21, 2025

Hasta la semana pasada, más de 30 de los 80 buques que se encontraban en aguas venezolanas o se aproximaban al país estaban sujetos a sanciones estadounidenses. En la incautación del sábado, un equipo táctico especializado abordó un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales. Ese buque no figura en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, Washington afirmó que transportaba "petróleo de PDVSA sujeto a sanciones".

"Estos actos no quedarán impunes", declaró el gobierno venezolano en respuesta al incidente del sábado. Añadió que presentaría una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y "otras agencias multilaterales y los gobiernos del mundo". Venezuela depende en gran medida de los ingresos de sus exportaciones de petróleo para financiar el gasto público.

EE. UU. incauta tercer buque petrolero cerca a las costas de Venezuela, según Bloomberg uD83DuDC49 https://t.co/j6cWGzlJpW pic.twitter.com/xms5B2dwEM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 21, 2025

En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el mar Caribe y lleva a cabo ataques letales contra supuestas embarcaciones venezolanas dedicadas al narcotráfico, en operativos que causaron la muerte de unas 100 personas. Washington no ha presentado pruebas públicas de que estas embarcaciones transportaran drogas y las acciones militares han sido objeto de un creciente escrutinio por parte del Congreso.

El gobierno de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de presuntamente liderar una organización terrorista llamada 'Cartel de los Soles', lo cual él niega.

Fuente: Tribuna del Yaqui