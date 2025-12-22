Maduro alerta sobre escalada de agresiones de "extrema gravedad" de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos (EU) y Venezuela registraron un intercambio de declaraciones el día de ayer tras acciones militares y marítimas en el mar Caribe. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que su gobierno ha incrementado operaciones contra embarcaciones que transportan crudo venezolano. Estas acciones incluyen la intercepción de buques y el despliegue de la Guardia Costera.

Según Noem, las medidas buscan combatir el narcotráfico y proteger la seguridad nacional. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro 'tiene los días contados', el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los 'derechos petroleros' de las empresas estadounidenses. Por ello, las fuerzas desplegadas en el Caribe han bombardeado supuestas 'narcolanchas' y también mantienen un bloqueo a la entrada y salida de los buques venezolanos sancionados por Washington.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta a jefes de Estado de América Latina, el Caribe y miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que denunció 28 ataques armados de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 104 personas fallecidas. Venezuela también señaló la incautación de dos buques con aproximadamente cuatro millones de barriles de petróleo y el establecimiento de un bloqueo a sus exportaciones energéticas.

Hasta el momento, ambos gobiernos mantienen sus posturas y continúan las discusiones en instancias diplomáticas internacionales sobre las acciones en el Caribe y sus efectos sobre el comercio y la seguridad regional.

Operaciones de EU en el Caribe provocan reclamo formal de Venezuela

Fuente: Tribuna del Yaqui