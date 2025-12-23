Ciudad Obregón, Sonora.- Un relevo histórico ocurrió en las urnas el 4 de noviembre del 2008 en Estados Unidos, cuando Barack Obama resultó ganador y se posicionó como el primer presidente afroamericano; su triunfo marcó un antes y un después en la historia de la política estadounidense. En la edición 15,663 de TRIBUNA, el día martes 20 de enero del 2009, la nota principal de portada publicaba el triunfo de Barack Obama al ganar la presidencia de los Estados Unidos con el titular: 'INICIA ERA OBAMA'.

Parte de la nota periodística compartía lo siguiente: "Barack Obama asume hoy al mediodía una larga lucha por la igualdad racial en Estados Unidos al llegar a la Presidencia de un país que enfrenta los retos de una aguda crisis económica y dos guerras en el extranjero", se mostraba en el párrafo inicial en la portada.

Obama, quien fuera gobernador por Illinois, sería investido como jefe de Estado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, conservador nombrado por George W. Bush. Hijo de un inmigrante keniano y una anglosajona de Kansas, nacido en Hawái en 1961, cuando en el sur de Estados Unidos todavía enfrentaban restricciones para votar, Obama completa una meteórica carrera política.

Corona Barack al asumir presidencia: veloz ascenso político y lucha por la igualdad racial, se leía en el cuerpo de la nota donde se postraban los detalles de lo que sería su toma de protesta formal y protocolaria aquel martes 20 de enero del 2009.

60 años, 60 historias: Inicia la era Obama en Estados Unidos

Barack Obama, desde hoy presidente de los Estados Unidos

Obama tomó posesión de la presidencia en un escenario colocado en el lado oeste del Capitolio, en el extremo sur de National Mall. Ahí se pronunció su juramento de 36 palabras colocando su mano sobre la misma biblia que utilizó Abraham Lincoln en su asunción en el año de 1861 y que le fue prestada para la ocasión por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Después pronunció un discurso en el que llamó a la acción y a la esperanza ante una crisis no vista en décadas.

Antes de la ceremonia de juramento, el pastor protestante Rick Warren hizo la invocación, decisión cuestionada por seguidores de Obama en la comunidad homosexual, debido al conservadurismo del clérigo. Al terminar la ceremonia, el nuevo presidente realizó el tradicional recorrido por la avenida Pennsylvania que conecta al Capitolio con la Casa Blanca, para luego presenciar un desfile en el que participarán 90 grupos y un estimado de 15 mil personas.

Distribuida a lo largo del National Mall, el comité organizador de los festejos recibió a una congregación de más de dos millones de personas, que representa la mayor asistencia a una inauguración presidencial en la historia del país.

Ejemplo de pluralidad, relevo histórico: El gabinete

Dentro del gabinete del mandatario estadounidense se incluyeron representantes de distintos grupos étnicos del país. En la nota informativa que compartió TRIBUNA en la sección internacional se observaba a quienes ocuparían los puestos de Justicia, Trabajo, Energía, Asuntos Veteranos e Interior.

En el caso del Estado, se encontraba Hillary Clinton y Defensa, Robert Gates, secretario que se convirtió en el primer titular del Pentágono que sirvió a presidentes de diferentes partidos y otros más.

En la ceremonia del juramento participaron también los músicos John Williams, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, Gabriella Montero, Aretha Franklin y Anthony McGill; además, la profesora de Yale Elizabeth Alexander pronunció un poema alusivo al momento. Se trata de la cuarta vez en la historia del país que se solicita la participación de un poeta en la ceremonia de asunción presidencial. El primer invitado fue Robert Frost, quien recitó un poema en la asunción de John F. Kennedy, en 1961. Bill Clinton invitó a Maya Angelou para que leyera en su inauguración en 1993 y le siguió Miller Williams en su reelección de 1997.

60 años, 60 historias: Inicia la era Obama en Estados Unidos

Fuente: Tribuna del Yaqui