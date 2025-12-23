Detienen a Greta Thunberg bajo la Ley Antiterrorista por apoyar a grupo proPalestina en Londres

Londres, Inglaterra.- La activista climática Greta Thunberg fue detenida este martes en la ciudad de Londres mientras participaba en una protesta pacífica. La joven sueca de 22 años se encontraba manifestando su solidaridad con un grupo de activistas de la organización Acción Palestina, quienes se encuentran actualmente en prisión y mantienen una huelga de hambre. La detención ocurrió frente a las oficinas de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel.

El arresto de Thunberg se fundamentó en la Ley Antiterrorista del año 2000, una medida que ha generado controversia. La Policía londinense justificó la acción señalando que la activista portaba una pancarta en apoyo a Acción Palestina, grupo que recientemente fue catalogado como organización proscrita o prohibida por el Gobierno británico; "Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio", se leía en dicha pancarta.

La activista fue detenida mientras portaba una pancarta solidaridad a detenidos del grupo Acción Palestina/ Créditos: Internet

De acuerdo con los reportes oficiales, la detención de Thunberg se dio en el contexto de un incidente donde otras personas lanzaron pintura roja contra el edificio de la aseguradora. Aunque la policía arrestó a un hombre y a una mujer por daños criminales tras utilizar pintura y martillos, a Greta se le detuvo específicamente bajo el artículo 13 de la citada ley. Esta normativa sanciona a quien muestre objetos o símbolos que sugieran apoyo a grupos considerados terroristas por el Estado.

La decisión del Gobierno Británico de prohibir a Acción Palestina ocurrió a principios de este año, tras considerar que sus métodos de protesta sobrepasaron los límites legales. Las autoridades señalaron que el grupo ha causado daños materiales graves en instalaciones militares, como el incidente registrado en junio donde pintaron aviones de las fuerzas aéreas en la base militar Brize Norton.

Finalmente, el grupo Prisioneros por Palestina difundió imágenes del momento exacto del arresto, donde se observa a Greta sentada en el suelo antes de ser custodiada por los agentes. Este suceso marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la activista, quien ha ampliado su enfoque del cambio climático hacia temas de derechos humanos y conflictos internacionales. El caso ha llamado la atención global por el uso de leyes antiterroristas para procesar a manifestantes que portan mensajes políticos en la vía pública.

