Nuevo ataque: Estados Unidos anuncia destrucción de otra 'narcolancha' en el Pacífico

Washington.- El ejército de Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo el pasado lunes un ataque contra una embarcación sospechosa de traficar con drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental, en el que fue asesinado un hombre. El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) declaró en la red social X que "la embarcación de perfil bajo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico". "Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", afirmó el Southcom.

El Southcom indicó que el "ataque cinético letal" se llevó a cabo bajo las órdenes del secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth. El ejército publicó un breve vídeo en el que, según afirmó, se mostraba el ataque. Las imágenes parecen mostrar cómo el barco es alcanzado por numerosas ráfagas de disparos, mientras que en la mayoría de los ataques anteriores de este tipo los barcos parecían haber sido alcanzados por un misil.

Ni la versión del ejército ni la autenticidad del vídeo pudieron verificarse inicialmente de forma independiente. Con este nuevo episodio, ya son más de 25 las lanchas destruidas en el marco de la campaña y al menos 99 las personas muertas, todas ellas señaladas por Washington como integrantes de 'redes de narcoterrorismo'. La administración de Trump incluyó a estos grupos en su lista de organizaciones terroristas y los vinculó con el presunto 'Cartel de los Soles', una estructura cuyo liderazgo atribuye al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según Washington, la medida busca impedir que el país sudamericano utilice el comercio de crudo para financiar actividades ilícitas, una acusación que el gobierno de Maduro rechaza de manera sistemática. "El país está rodeado por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", escribió Trump en su red Truth Social, donde también aseguró que la presión se mantendrá hasta que Venezuela devuelva los activos que fueron "sustraídos ilegalmente" a Estados Unidos, según su versión.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su disposición a actuar como mediador entre Washington y Caracas y expresó su preocupación por el aumento de las tensiones. Lula confirmó que mantuvo contactos con ambas partes y sostuvo que América Latina debe preservarse como una zona de paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui