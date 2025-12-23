Semar confirma 5 muertos tras desplome de aeronave en Texas; continúa búsqueda un desaparecido

Texas, Estados Unidos.- Como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este lunes elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en la región de Galveston, Texas, luego de que se reportara el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que realizaba una misión de carácter humanitario. Durante la noche, se confirmó que el número de muertos por este siniestro es de cinco, hasta ahora.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron este lunes 22 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, cuando una aeronave tipo King Air, con matrícula ANX 1209, perteneciente a la Marina mexicana, se accidentó mientras realizaba maniobras de aproximación al Aeropuerto Internacional de Scholes, en Galveston.

La Semar confirmó dos sobrevivientes tras el desplome de la aeronave en Texas. Foto: Twitter

El más reciente boletín publicado por la Semar reveló que la aeronave transportaba a ocho personas, cuatro elementos navales y cuatro civiles, como parte de una misión de traslado médico especializado. Asimismo, informó que, hasta el momento, dos personas fueron localizadas con vida, cinco perdieron la vida y una más continúa sin ser localizada, por lo que se mantienen activas las labores de búsqueda y rescate.

Las maniobras son realizadas en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (EU), así como autoridades locales y estatales de Texas.

La dependencia precisó que el vuelo formaba parte del Plan Marina, en colaboración con la Fundación Michou y Mau, y tenía como objetivo el traslado médico de un menor de edad que sería atendido en un hospital especializado en Galveston. Apuntó que, entre los civiles que viajaban en la aeronave, se encontraba personal médico que acompañaba al paciente durante el traslado.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad ni la edad de las víctimas, mientras continúan los trabajos de localización de la persona desaparecida. Medios locales señalaron que al momento del accidente se registraban condiciones de densa niebla en la Bahía de Galveston, lo que pudo haber influido en el siniestro; sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

La Marina informó que se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro, en apoyo a las autoridades competentes de EU, entre ellas la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). De manera paralela, se realizan coordinaciones con el Consulado General de México en Houston para los trámites consulares y el apoyo a los familiares de las víctimas, incluida la repatriación de los cuerpos.

Finalmente, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales conforme se tengan nuevas actualizaciones sobre este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui