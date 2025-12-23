VIDEO: Niño se baja a orinar y mira a sus papás morir aplastados por un tráiler en Colombia

Valle del Cauca, Colombia.- El pasado domingo 21 de diciembre de 2025, un fatal accidente ocurrió sobre la autopista Buga–Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, cuando un niño se bajó a orinar a un costado del camino y trágicamente presenció cómo un tráiler, aparentemente sin frenos, embistió el automóvil en el que se encontraban sus padres y su hermano, quienes no podían avanzar debido a un embotellamiento en el sector.

De acuerdo con medios de comunicación de aquel país, el vehículo familiar quedó atrapado entre dos camiones, luego de que uno de estos lo impactara de forma violenta por la parte trasera. Los padres del menor, identificados como Diego Fernández Suárez y Lina Marcela Díaz, perdieron la vida en el acto. A pesar del aparatoso accidente automovilístico, el otro hijo del matrimonio pudo ser rescatado de forma milagrosa tras quedar prensado entre los fierros.

El momento quedó grabado por los papás, a modo de broma mientras lo saludaban en el momento en el que estaba haciendo sus necesidades. Desde otro ángulo, una cámara de vigilancia captó el instante del lamentable percance que dejó dos muertos y un infante herido, que a la postre fue rescatado por socorristas y elementos de la policía. El menor afectado presentó lesiones que, según los primeros reportes médicos, no representan un riesgo para vida.

Trágico accidente ocurrido el pasado 19DIC entre Buga–B/ventura, cgto/Córdoba, ha tomado giro aún más doloroso: familia que viajaba rumbo al mar se encontraba en medio de trancón cuando permitieron que uno de sus hijos bajara del vehículo a orinar a un lado de la vía…

Ambos niños han comenzado a recibir atención psicológica integral para afrontar la partida de sus progenitores, quienes eran conocidos en su comunidad por su actividad comercial y por atender un negocio familiar. Mientras los menores recibían la atención correspondiente, autoridades recibieron un reporte sobre un incidente en el establecimiento comercial de las víctimas, mismo que se ubica en el barrio Bellavista, perteneciente al corregimiento Córdoba.

Delincuentes, aún sin identificar, ingresaron al granjero Judas, propiedad de la familia Suárez Díaz, para cometer un saqueo de mercancía. En tanto, las autoridades buscan determinar si el accidente estuvo relacionado a una posible falla mecánica, exceso de velocidad o las condiciones propias de la carretera, la cual es conocida por su alto nivel de peligro debido al tránsito constante de unidades de carga pesada.

No hay muchos datos sobre heridos.

