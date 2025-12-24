Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los acontecimientos que marcaron el rumbo de la historia, sin duda, fue aquel domingo 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó la luna. TRIBUNA llevó esta información como nota principal en portada, pues fue el acontecimiento del siglo. Y con el título 'Minuto a minuto, cómo pusieron pie en la luna Armstrong y Aldrin', 'Caminaron durante 2:20 horas' se convirtió en una de las portadas más históricas del periódico.

En la portada, se puede observar la información dividida en varios temas, entre reacciones y las primeras impresiones, y la descripción del acontecimiento, así como dos fotografías del momento icónico de la historia en el planeta Tierra. Parte de la nota periodística compartía: "Paso pequeño para el hombre, salto gigante para la humanidad", exclamó Armstrong al bajar; recogieron material lunar; felicitados por Nixon; el regreso.

Houston, Texas, Julio 20. Neil Armstrong se convirtió hoy en el primer hombre en la milenaria historia de la humanidad en pisar el suelo de otro cuerpo celeste, lo que hizo a las 2:56 veinte segundos hora GMT del lunes 21 de julio 20:56:20 (hora de México).

A las 3:17 GMT (21:17 hora de México) se unió Edwin Aldrin para acometer la trascendental exploración de la superficie selenita. Los nuevos superhombres que concretaron la dramática proeza dieron en todo momento acabadas muestras de estar perfectamente capacitados para llevar a cabo su misión, viendo así el fruto de ocho años de intensa preparación.

60 años, 60 historias: El hombre pisa la Luna

Con la caminata lunar de Armstrong y 'Buzz' Aldrin, se cumplió al pie de la letra el compromiso asumido en 1951, en nombre de Estados Unidos por el entonces presidente John F. Kennedy, de llevar al hombre hasta la luna y traerlo de regreso, sano y salvo, antes que expire esta década.

El ciclópeo esfuerzo demandó la total dedicación de los mejores cerebros del país. El trabajo interrumpido de más de 300 mil científicos, ingenieros, técnicos y obreros y la inversión de más de 30 mil millones de dólares.

La concreción del instante cumbre de este siglo fue seguida desde la tierra por millones y millones de personas gracias a la magia de la televisión, que comenzó a mostrar a Armstrong cuando descendió lentamente y dio los primeros pasos en torno de las patas del tren de alunizaje del módulo.

Salto gigantesco para la humanidad

En ese momento que abrió un nuevo y radicalmente diferente capítulo en los canales de la civilización, así como de repercusiones en el porvenir, Armstrong formuló un comentario para la posteridad:

"Este es un paso pequeño para un hombre, pero contribuye un salto gigantesco para la humanidad". El primer paso de Armstrong sobre la luna fue captado por una cámara de televisión puesta en funcionamiento por Armstrong cuando salió por la escotilla de la nave espacial.

Según el control central de la misión en Houston, el contacto físico de Armstrong con la superficie lunar se produjo a las 2:56 y 20 segundos GMT del 21 de julio. Con la voz ligeramente temblorosa por la emoción, Armstrong comenzó a describir la superficie lunar, diciendo que parecía estar construida por finas partículas arenosas.

"Parece no hacer ninguna dificultad para caminar por ella; el motor de la etapa de descenso no produjo cráter de ningún tamaño, estamos en lugar muy nivelado", dijo. Armstrong añadió: "Está bastante oscuro aquí a la sombra y me resulta sumamente difícil ver dónde voy a pisar".

Lenta salida la de Armstrong

Exactamente a las 2:56 (GMT), Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano que pisó el suelo lunar. En una despaciosa maniobra, el astronauta norteamericano sacó los pies del "águila" y de espaldas se colocó sobre una pequeña plataforma que los astronautas llaman "pórtico".

Seguidamente, y siempre de espaldas, el astronauta puso el pie izquierdo y después el otro por una pequeña escalerilla, para estar en condiciones de iniciar lo que será la primera caminata en el satélite terrestre.

Armstrong precede en este paseo a su compañero Aldrin, el que pocos minutos después lo seguirá en la histórica misión. Tanto se produzca este momento, Aldrin está atento a las maniobras de Armstrong, al que secunda en diversas operaciones previstas. La histórica espera de pisar la luna es seguida en todo el mundo por millones de seres, y entre esos espectadores se cuenta el Presidente de los Estados Unidos, señor Nixon, y su familia.

Sus primeras palabras en ese momento, a las 21:56, fueron: "Este es un pequeño paso para el hombre, un gigantesco salto para la humanidad". Agregó que "la superficie es fina y polvorienta, como carbón en polvo; bajo las suelas de mis botas, puedo ver las huellas de mis botas en las finas partículas".

Un pedazo de pan bendito llevó a la luna, Aldrin

Centro Espacial de Houston: "Protégelos, Señor, en esta jornada, concédeles juicio certero, mente clara y cuerpo saludable", así dijo el reverendo Dean Woodruff, ministro de la Iglesia Presbiterana de Webster, donde Aldrin es miembro; la esposa y los hijos del astronauta escuchan la plegaria en el templo. Edwin. E. Aldrin llevó a la Luna un pedazo de pan bendito "como símbolo de comunión entre las grandes religiones de la tierra y su satélite".

"Aquí, Base Tranquilidad, el 'Águila' ha alunizado", dieron. El vehículo lunar 'Eagle' (águila), con los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin a bordo, se posó en la superficie de la luna. El vehículo alunizó a las 15:18 EST. Dos temerarios, Nell y A. Armstrong y Edwin E. Aldrin Jr., a 385 mil kilómetros de su planeta, la Tierra, y de su país, Estados Unidos de Norteamérica, descendieron envueltos en una nube de polvo sobre la superficie lunar, los primeros hombres que tocan un cuerpo celeste extraño. Y el coronel de aviación Aldrin exclamó: "Aquí, Base Tranquilidad Eagle (águila) ha alunizado".

Fuente: Tribuna del Yaqui