Conoce a los multimillonarios que más incrementaron su fortuna en 2025: concentraron 730 mil millones de dólares

Ciudad de México.- Durante el año 2025, un grupo de 10 multimillonarios logró aumentar su riqueza de manera impresionante, sumando entre todos unos 730 mil millones de dólares. Según un la revista Forbes, este crecimiento se debió principalmente al excelente rendimiento de las bolsas de valores en países como Estados Unidos, Japón y Alemania, además del enorme avance que ha tenido la inteligencia artificial.

El ganador de este año fue Elon Musk, quien consolidó su posición como la persona más rica del mundo. Gracias al éxito de sus empresas SpaceX y Tesla, su patrimonio creció más de 333 mil millones de dólares, lo que equivale a ganar casi 935 millones de dólares cada día.

Elon Musk mantiene el puesto del hombre más rico del mundo - Créditos: Internet

Detrás de él aparecen los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar de la lista. Ambos se beneficiaron del dominio de su compañía Alphabet en el sector tecnológico y del lanzamiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial.

En los siguientes puestos destacan figuras como Larry Ellison, de la empresa Oracle, y Jensen Huang, director de Nvidia. Ellison registró la mayor ganancia en un solo día después de que las acciones de su compañía subieran con fuerza. Por su parte, Huang vio cómo Nvidia se convertía en la primera empresa en valer más de 5 billones de dólares debido a la alta demanda de sus chips.

Otros nombres en el ranking fueron Amancio Ortega, dueño de las tiendas Zara, quien obtuvo ganancias récord con su grupo Inditex, y Germán Larrea, un empresario minero mexicano que aprovechó el aumento en el precio del cobre. El listado también incluye al japonés Masayoshi Son, del grupo SoftBank, quien invirtió fuertemente en proyectos tecnológicos a gran escala, y a Mark Zuckerberg, de Meta, cuya empresa creció gracias a sus nuevas estrategias digitales.

Finalmente, en el décimo lugar se encuentra el mexicano Carlos Slim Helú y su familia. Su fortuna superó los 100 mil millones de dólares gracias al desempeño de su compañía de telecomunicaciones, América Móvil, y a nuevos contratos energéticos con Pemex, además de la fortaleza de la moneda mexicana frente al dólar.

En conclusión, el año 2025 fue un periodo de gran acumulación de capital para los dueños de las empresas tecnológicas y de recursos básicos. El informe resalta que casi todos los integrantes de este top 10 pertenecen a Estados Unidos, lo que demuestra el liderazgo de ese país en el sector financiero.

Fuente: Tribuna del Yaqui