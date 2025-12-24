FOTO: Captan en París a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR

París, Francia.- Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del certamen Miss Universo, volvió a colocarse en 'ojo del huracán' luego de que, en plena víspera de Navidad, fuera captado de viaje en París, Francia. La noticia toma relevancia ya que en México permanece vigente una orden de aprehensión en su contra, de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de alto impacto.

Esto se sabe sobre el 'viaje' de Rocha Cantú a Francia

La noche de este martes 23 de diciembre de 2025, comenzó a circular en redes sociales una fotografía que muestra a Rocha Cantú en el extranjero. La instantánea, difundida por el periodista Sergio Sarmiento, muestra al empresario en el exclusivo Bar Vendôme del Hotel Ritz, uno de los puntos más emblemáticos de la capital francesa. La imagen generó una ola de reacciones debido a que el empresario es buscado por la FGR por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y distribución ilegal de hidrocarburos.

Investigaciones federales siguen abiertas en México

De acuerdo con la carpeta de investigación identificada con la causa penal 495/2025, la FGR señala que Rocha Cantú habría encabezado una red dedicada al ingreso y comercialización ilícita de combustible mediante estaciones de servicio, además de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito.

El empresario reconoció en su momento su participación en actividades relacionadas con el llamado huachicoleo y fue incorporado brevemente como testigo colaborador; sin embargo, dicho beneficio fue cancelado tras incumplir con comparecencias oficiales y proporcionar datos de localización que no pudieron ser verificados por la autoridad.

Orden de aprehensión y fallas en su localización

La orden de captura fue emitida por un juez federal en Querétaro luego de que Rocha Cantú dejara de presentarse a tres citatorios consecutivos. Las autoridades señalaron que los domicilios proporcionados no correspondían con su paradero real, lo que motivó la reactivación de las acciones judiciales en su contra.

En paralelo, un tribunal federal desestimó recientemente la petición de la FGR para imponer una garantía económica de 100 millones de pesos y medidas cautelares más severas, como la prohibición de salida del país y la entrega del pasaporte.

La garantía fue fijada en apenas 8 mil pesos, decisión que el Ministerio Público Federal calificó como desproporcionada frente a la capacidad económica del empresario. No obstante, los magistrados concluyeron que la fiscalía no presentó pruebas suficientes y sólidas para justificar un monto mayor ni restricciones adicionales.

