(IMÁGENES SENSIBLES) EXPLOSIÓN en Moscú deja tres muertos; dos eran jóvenes policías

Moscú, Rusia.- Un nuevo episodio de violencia sacudió a Moscú durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre de 2025: una explosión provocó la muerte de dos elementos de la Policía y un civil en el sur de la capital de Rusia. Según los reportes, el ataque ocurrió a escasa distancia del sitio donde, apenas dos días antes, fue asesinado un alto mando del Ejército ruso, lo que ha incrementado la alerta entre las autoridades de seguridad.

De acuerdo con información oficial, el incidente se registró alrededor de la 1:30 de la mañana (tiempo local), cuando agentes de tránsito detectaron a una persona con actitud sospechosa cerca de un vehículo policial y se aproximaron para verificar la situación. El Comité de Instrucción de Rusia detalló que, de inmediato, los policías intentaron detener al individuo; sin embargo, este activó un artefacto explosivo.

Los hechos ocurrieron este miércoles, durante la madrugada. Foto: Facebook

La detonación provocó heridas mortales tanto a los dos agentes como a la persona que se encontraba con ellos, sin que fuera posible brindarles auxilio médico. Medios locales informaron que los oficiales fallecidos eran dos tenientes jóvenes, de 24 y 25 años de edad, con poco más de dos años de servicio dentro de los cuerpos de seguridad, que además habían combatida en Ucrania. La identidad del tercer fallecido no había sido confirmada de manera oficial hasta el último reporte.

Fuerte despliegue de seguridad y zona acordonada

Tras el estallido, la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad y se desplegó un importante operativo policial. En tanto, imágenes difundidas por la televisión estatal y redes sociales mostraron la presencia de investigadores y peritos que realizaron las primeras diligencias en el sitio, mientras se restringía el paso vehicular y peatonal.

Autoridades abren causas penales por terrorismo y uso ilegal de explosivos

El Comité de Instrucción de Rusia informó que se iniciaron investigaciones penales por el asesinato de agentes del orden y por tráfico ilegal de explosivos. Mientras, especialistas en criminalística y explosivos trabajan en el análisis de restos, así como en peritajes forenses y genéticos para determinar el tipo de artefacto utilizado y su mecanismo de activación.

uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83DuDEA8 EXPLOSIÓN EN MOSCÚ, 2 MUERTOS Y MUCHAS DUDAS



Dos policías rusos murieron en una explosión nocturna en Moscú cuando intentaban detener a una persona sospechosa.



Esta nueva explosión ocurrió cerca de donde fue asesinado el lunes el teniente general Fanil Sarvarov con un… pic.twitter.com/VSvbG4jWgP — Andrés Repetto (@andresrepetto) December 24, 2025

Además, se ordenó la intervención de equipos del departamento central de investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer si el ataque forma parte de una acción coordinada.

Fuente: Tribuna del Yaqui