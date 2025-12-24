Misas navideñas 2025 con el Papa León XIV: Fechas, horarios y enlaces para ver EN VIVO

Ciudad del Vaticano.- El Papa León XIV celebrará su primera Navidad como pontífice de la Iglesia católica. Francis Robert Prevost encabezará una serie de celebraciones litúrgicas que marcarán el regreso de tradiciones históricas ausentes durante décadas, entre ellas la Misa de Navidad del 25 de diciembre en la Basílica de San Pedro.

El Vaticano difundió el calendario oficial, que incluye las ceremonias centrales de Nochebuena, el Día de Navidad y la tradicional bendición Urbi et Orbi. Las celebraciones comienzan la noche del miércoles 24 de diciembre, cuando el papa León XIV preside la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. La ceremonia tiene lugar a las 18 horas, en el marco de la Solemnidad de la Natividad del Señor, y se realiza en la Capilla Papal.

Misas del Papa León XIV en Navidad

El jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, el Pontífice encabeza a las 6 horas la Santa Misa de la Natividad del Señor en la Basílica de San Pedro. Esta celebración marca el regreso de una tradición ausente desde 1994 y que no se repite desde el pontificado de San Juan Pablo II.

Al finalizar la misa, a las 8, el Papa León XIV imparte la tradicional bendición 'Urbi et Orbi' desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, uno de los momentos más emblemáticos de la Navidad en el Vaticano. Tras las celebraciones navideñas, el 26 de diciembre, el Pontífice viaja a Castel Gandolfo, donde permanece hasta el 31 de diciembre. Ese día regresa al Vaticano para presidir la ceremonia de fin de año con el rezo del Te 'Deum en San Pedro'. Tanto la Misa de Nochebuena como la bendición 'Urbi et Orbi' se transmiten en vivo por el canal de YouTube EWTN Español.

Santa misa de Navidad con el papa León XIV: Horarios y detalles

Miércoles 24 de diciembre

Santa Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro a las 18.

Jueves 25 de diciembre

Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 6.

Bendición de Urbi et Orbi en el balcón central de la Basílica de San Pedro a las 8.

Cabe destacar que la Santa Misa del Día de Navidad no se celebraba desde 1994.

Fuente: Tribuna del Yaqui