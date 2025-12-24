Rubén Oseguera González, 'El Menchito', presenta apelación para anular su cadena perpetua en EU

Colorado, Estados Unidos.- Rubén Oseguera González, conocido como 'El Menchito' e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, presentó una apelación ante una corte federal de Estados Unidos con el objetivo de revertir la sentencia de cadena perpetua que, como te hemos informado en TRIBUNA, se le impuso el pasado mes de marzo de 2025.

Por lo pronto, según un documento al que tuvo acceso Milenio, la defensa sostiene que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, como un juicio injusto, testimonios cuestionables, así como evidencias lejos de ser verídicas. De igual forma, los representantes añadieron que a él le afectó considerablemente el prejuicio derivado de su cercanía con una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.

En septiembre de 2024, Oseguera González fue enjuiciado por tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por posesión y uso de armas de fuego. Asimismo, el medio antes citado menciona que estas afirmaciones ponen en duda la credibilidad de exnarcotraficantes, agentes estadunidenses y autoridades mexicanas que testificaron en su contra, quienes señalaron que él había estado involucrado en estos negocios ilícitos durante gran parte de su vida.

Nemesio Oseguera Cervantes

En un fragmento en particular, Elpidio Mojarro Ramírez, exoperador del Cártel del Milenio, identificado por haber sido compañero de Nemesio Oseguera, asegura que conoció al ahora preso cuando apenas tenía 17 años y que el joven siempre estuvo atento, aprendiendo del negocio familiar. Entre las declaraciones también aparece el nombre de Herminio Gómez Ancira, alias El Indio, exdirector de la Policía Municipal en Villa Purificación y uno de los muchos jefes de escoltas del Mencho.

Actualmente, El Menchito se encuentra en el Centro Penitenciario Federal ADX Florence; inicialmente fue recluido en la prisión federal USP Florence High, en Colorado, pero con el tiempo se determinó que lo más adecuado sería trasladarlo al penal de máxima seguridad más estricto de Estados Unidos. Cabe destacar que, para la defensa, esta decisión fue injusta, ya que él no contaba con antecedentes de violencia.

