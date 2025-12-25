Un repaso por los diez PEORES desastres naturales que marcaron este 2025

Ciudad de México.- Durante este 2025, diversas regiones del mundo enfrentaron desastres naturales de gran magnitud que provocaron pérdidas humanas y grandes daños significativos; es por eso que aquí traemos una recapitulación de los peores y/o más graves.

1.- Terremoto de Myanmar

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Myanmar el 29 de marzo, dejando al menos mil 700 muertos según cifras oficiales, aunque organismos internacionales advierten que la cifra podría superar las 10 mil víctimas. El sismo fue superficial y ocurrió en una zona de alta actividad sísmica, relacionada con la falla de Sagaing. Aunque el epicentro se ubicó en Myanmar, el movimiento se sintió en países vecinos como Tailandia y China. En Bangkok, a más de mil kilómetros, colapsó un edificio en construcción. Expertos señalaron que factores geológicos y estructurales influyeron en los daños, mientras que autoridades advirtieron sobre posibles réplicas.

El terremoto de Myanmar se sintió hasta Bangkok, a unos mil km de distancia

2.- Terremoto en Cebu de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas, con epicentro a 19 km de Bogo, en la provincia de Cebú, dejando al menos 69 muertos y múltiples daños materiales. La mitad de las víctimas se registraron en Bogo, y otras ciudades como San Remigio y Medellín también resultaron afectadas. Se reportaron al menos 611 réplicas, cortes de electricidad y agua, y la caída de puentes y carreteras ha dificultado los rescates. Filipinas, ubicada en el 'Anillo de Fuego del Pacífico' y vulnerable a tifones, actualmente sigue enfrentando daños por la catástrofe y, apenas una semana después de que dos tifones golpearan el país, el gobierno pidió extremar precauciones con algunas infraestructuras y, de lo necesario, llamar a los sistemas de emergencia.

Secuelas del potente terremoto de magnitud 6.9 que golpeó el centro de Filipinas

3.- Terremotos de Davao Oriental en Filipinas

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de Filipinas el pasado 10 de octubre, dejando al menos ocho muertos y varios edificios colapsados en gran parte de la isla de Mindanao. El epicentro se ubicó a 20 km de la ciudad de Manay, y unas diez horas después se registró una réplica de magnitud 6.7. Se emitieron alertas de tsunami que afectaron la costa este del país y se extendieron a Indonesia y Palaos, aunque no se registraron olas significativas. Este sismo ocurrió apenas 11 días después de otro terremoto en Cebú que dejó 69 muertos y más de mil 200 heridos.

Los temblores se sintieron en todo Mindanao y más allá, incluyendo Cebú y Antique en las Visayas

4.- Inundaciones en Bahía Blanca de Argentina

Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, enfrentó el peor temporal en un siglo tras recibir más de 300 milímetros de lluvia en cinco horas, dejando diez muertos y graves daños en viviendas, calles y hospitales. La ciudad de 340 mil habitantes se encontró parcialmente inundada, y las lluvias continuaron hasta el siguiente día. El promedio anual de precipitaciones en Bahía Blanca es de 584 milímetros, mientras que marzo suele registrar 129 milímetros; el temporal superó estas cifras, por lo que hasta ahora ha sido el más grave del siglo en Argentina.

Las precipitaciones de más de 300 mm superaron la capacidad del sistema de drenaje de Bahía Blanca

5.- Inundaciones en Mokwa de Nigeria

111 personas murieron debido a lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en la localidad de Mokwa, en el estado de Níger, en el centro de Nigeria. Durante la noche del 30 de mayo, tras un torrente de agua que arrastró viviendas completas, ya que la riada provenía de zonas distantes y arrastró a personas hacia el río Níger. Las inundaciones son un problema recurrente en el país, donde la infraestructura insuficiente agrava los efectos de las lluvias intensas, especialmente al inicio de la temporada de precipitaciones, que dura seis meses.

Nigeria registra un promedio de 10 a 12 grandes inundaciones cada año

6.- Huracán Melissa

El 21 de octubre, se formó la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe central, que rápidamente se intensificó hasta alcanzar la categoría 5. En Jamaica, el huracán tocó tierra el 28 de octubre con vientos sostenidos de 297 kilómetros por hora (km/h). La tormenta provocó cortes de electricidad en gran parte de la isla, inundaciones y deslizamientos de tierra, y aproximadamente 125 mil personas fueron evacuadas de sus hogares. Al día siguiente, Cuba fue impactada por Melissa como huracán de categoría 3, con vientos de 195 km/h y lluvias de hasta 380 litros por metro cuadrado. Las autoridades indicaron que más de 700 mil personas debieron abandonar sus viviendas debido a las inundaciones. República Dominicana y Haití también reportaron afectaciones. En República Dominicana, ríos desbordados provocaron deslizamientos de tierra en varias zonas. En Haití, fuertes inundaciones desplazaron a más de 16 mil personas hacia áreas seguras.

El huracán Melissa continuó su trayectoria hacia las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, causando inundaciones y cortes de electricidad en la zona

7.- Terremoto en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán el pasado 3 de noviembre, causando la muerte de al menos 19 personas y dejando más de 320 heridos, principalmente en las provincias de Samangan y Balkh. El sismo afectó también a Mazar-i-Sharif, donde resultó dañada la emblemática Mezquita Azul, y provocó daños en viviendas e infraestructura. El gobierno informó que el impacto se vio agravado por la densidad poblacional, la vulnerabilidad de las construcciones locales. Equipos de rescate continuaron operativos, hasta semanas después del terremoto, y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) reportó varias réplicas, la más fuerte de magnitud 5.2.

La mayoría de las víctimas dormía en sus casas en el momento del terremoto y quedó sepultada por el derrumbe

8.- Terremoto en Aomori de Japón

Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el pasado 8 de diciembre el norte de Japón, frente a la prefectura de Aomori, dejando al menos 30 personas heridas y causando un incendio en una vivienda. El sismo alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa y provocó más de 15 réplicas, así como la evacuación preventiva de más de 20 mil personas ante una alerta de tsunami que luego fue levantada. La línea de tren bala Tohoku suspendió temporalmente sus operaciones para inspecciones de seguridad. Japón, situado en el 'Anillo de Fuego del Pacífico', es altamente sísmico, pero sus infraestructuras están diseñadas para resistir terremotos.

El archipiélago japonés no experimentaba un terremoto de esta magnitud desde el 2024

9.- Inundaciones y deslizamientos en Sumatra

El ciclón Senyar provocó inundaciones y deslizamientos en la isla de Sumatra, Indonesia, dejando más de 700 muertos y cientos de personas desaparecidas. Varias aldeas permanecen aisladas, lo que dificultó la entrega de ayuda y provocó saqueos de alimentos y agua. Millones de personas en el sudeste asiático también se han visto afectadas por lluvias intensas, con más de mil 200 fallecidos en la región. Equipos de rescate y asistencia internacional, incluidos suministros enviados por Malasia y helicópteros militares, siguen trabajando para atender a los damnificados y continuar la búsqueda de desaparecidos al día de hoy.

3 Millones de personas se vieron afectadas en Indonesia por las lluvias e inundaciones

10.- Lluvias monzónicas e inundaciones en Pakistán

A finales de junio, Pakistán enfrentó graves inundaciones causadas por lluvias monzónicas y la liberación de agua de represas en India, que dejó mil muertos y más de tres millones de personas evacuadas, según información oficial. El país, uno de los diez más vulnerables al cambio climático, sufrió graves impactos agravados por su exposición a fenómenos extremos y la concentración de población en zonas afectadas como la provincia de Punjab. Durante el monzón, más de 12 mil 500 viviendas resultaron dañadas, 4 mil 128 destruidas y más de 6 mil 500 cabezas de ganado perdidas. Ante la magnitud, el gobierno declaró emergencia económica y agrícola, mientras las autoridades continuaron las labores de asistencia y evaluación de daños.

Pakistán superó los mil muertos por lluvias monzónicas e inundaciones

Fuente: Tribuna del Yaqui