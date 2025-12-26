Este domingo, Zelensky se reunirá con Donald Trump para discutir el fin de la guerra en Ucrania

Washington, D.C.- Este viernes 26 de diciembre de 2025, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, confirmó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso, medios como Milenio señalaron que dicho encuentro probablemente se llevará a cabo el próximo domingo 28 de diciembre de 2025 en Florida, donde, como es sabido, se encuentra la residencia del mandatario estadounidense. A continuación, te presentamos todos los detalles relacionados con este asunto.

De hecho, durante una reciente reunión con medios de comunicación en Kiev, el homólogo de Trump explicó que dialogará con el presidente estadounidense sobre un borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra. Además, se abordarán las posibles garantías de seguridad bilaterales que podría otorgar Washington, así como un eventual acuerdo de carácter económico. Otra fuente que aseguró que el encuentro se realizará este fin de semana fue el medio ucraniano Kyiv Post, el cual incluso señaló que la cita tendría lugar en la residencia de Mar-a-Lago.

Cabe mencionar que el pasado jueves 25 de diciembre de 2025, Zelensky sostuvo una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. En dicho diálogo, presuntamente expuso algunas ideas encaminadas a alcanzar la paz en Ucrania; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el mandatario no ha profundizado en el tema, por lo que se espera que sea el propio miembro del Partido Republicano quien revele mayores detalles en los próximos días.

En la anterior reunión no se llegó a ningún acuerdo

"Discutimos ciertos detalles sustantivos del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado compartido y a una paz duradera. La seguridad real, la recuperación real y la paz real son lo que todos necesitamos: Ucrania, Estados Unidos, Europa y cada socio que nos apoya. Espero que los entendimientos navideños de hoy y las ideas que discutimos resulten útiles", escribió el representante de Ucrania.

Today we had a very good conversation with President Trump’s Special Envoy Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @jaredkushner. I thank them for the constructive approach, the intensive work, and the kind words and Christmas greetings to the Ukrainian people. We are truly working… pic.twitter.com/gsgIn4AHW5 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 25, 2025

Retomando antecedentes, es importante recordar que, como se informó en TRIBUNA, el pasado 3 de diciembre, durante aproximadamente cinco horas, Vladimir Putin sostuvo una reunión con los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, la cual concluyó sin avances concretos. En aquel momento, Trump se había mostrado "muy optimista" respecto a que finalmente se alcanzara un acuerdo que permitiera dejar atrás la intensa guerra.

Fuente: Tribuna del Yaqui