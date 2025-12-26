Trump ordena ofensiva militar contra el Estado Islámico en Nigeria en plena Navidad

Washington.- En un mensaje que rompió con la calma de las festividades navideñas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno lanzó una serie de ataques militares contra el grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria. El mandatario utilizó su plataforma Truth Social para dar a conocer esta noticia el pasado jueves 25 de diciembre, dejando claro que su administración no detendrá las operaciones bélicas incluso en fechas de celebración global.

De acuerdo con las declaraciones del presidente estadounidense, esta intervención militar es una respuesta directa a los ataques que el Estado Islámico ha cometido contra las comunidades cristianas en esa región de África. Trump aseguró que estas agresiones han ocurrido durante muchísimo tiempo y que era necesario actuar de forma contundente. En su publicación, el mandatario afirmó que este día decidieron desatar "el infierno" sobre los grupos radicales para frenar la violencia que ejercen contra la población civil por sus creencias religiosas.

El operativo fue llevado a cabo por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y el propio Trump calificó los resultados de las incursiones aéreas y terrestres como "ataques perfectos". Aunque no se detalló el número exacto de bajas o los daños materiales específicos en el terreno, el presidente enfatizó que la capacidad operativa de los terroristas se vio seriamente afectada.

Es importante recordar que esta acción no fue algo improvisado, ya que desde principios de noviembre de 2025, Donald Trump había instruido a sus fuerzas armadas para que se prepararan ante una posible intervención en Nigeria. El argumento principal siempre fue la preocupación por las matanzas en el país más poblado de África, donde la inestabilidad política ha permitido que células radicales crezcan.

Para finalizar su comunicado, el mandatario envió un mensaje de apoyo a los soldados involucrados en la misión, pidiendo bendiciones para las fuerzas armadas y cerrando con un deseo de "Feliz Navidad". Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos eventos en territorio nigeriano, ya que la ofensiva marca un inicio de año con mucha tensión militar bajo el mando de Trump. Por ahora, el gobierno de los Estados Unidos se mantiene firme en su postura de cero tolerancia ante organizaciones que sean catalogadas como una amenaza terrorista.

Fuente: Tribuna del Yaqui