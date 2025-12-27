60 años, 60 historias: Un año que marcó la historia; 2020 y la crisis del Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- La llegada del Covid-19 marcó un antes y un después en la historia del mundo y TRIBUNA compartió día con día la información sobre las actualizaciones de la enfermedad y lo más relevante que las autoridades compartían, ante un escenario que marcaba solo incertidumbre, pues el virus fue detectado por primera vez a inicios del 2020 y obligó a varios países, entre ellos México, a enfrentar una emergencia sanitaria sin precedentes.

Las autoridades estatales en el caso de Sonora implementaron medidas como el confinamiento, la suspensión de clases presenciales, el cierre temporal de negocios y la promoción del uso de cubrebocas y la sana distancia. El impacto del Covid-19 no solo fue en la salud, sino también en lo social y económico. Muchas familias mexicanas enfrentaron dificultades económicas, pérdidas de empleo y cambios en su estilo de vida. Al mismo tiempo, se evidenció la importancia del personal de salud, quienes estuvieron en la primera línea de atención, así como la solidaridad entre la población.

A cinco años de distancia, la pandemia es recordada como un suceso histórico que dejó lecciones sobre prevención, responsabilidad colectiva y la necesidad de estar preparados ante futuras crisis, marcando profundamente la vida de todos los mexicanos. A continuación les compartimos cómo TRIBUNA informó el viernes 13 de marzo del 2020 sobre el Covid-19, cuando 114 países reportaban casos de coronavirus, por lo que se consideraba ya una pandemia en el mundo.

La nota se tituló: "¿Cómo combate el mundo al coronavirus?". "Con casos, eventos masivos, vuelos e incluso ciudades enteras en cuarentena es como el mundo enfrenta la pandemia del Covid-19. De los 114 países infectados, algunos han tomado medidas extremas para contener el contagio y otros cuantos aún no están listos, mientras procedían a implementar el nuevo brote masivo.

Después de que el mundo se diera de lleno a donde se originó, se implementa por la Organización ante estos los países afectados; triplicarán; la OMS elevó las alarmas. La declaración es un mensaje de alerta para gobiernos de todo el mundo, una nota de emergencia para que se incrementen las medidas de contención del virus, denominado oficialmente SARS-CoV-2. Se trata de la primera vez que una epidemia es considerada pandemia; según la OMS, se declaró una pandemia de influenza H1N1 en 2009", citaban los dos primeros párrafos.

60 años, 60 historias: Un año que marcó la historia; 2020 y la crisis del Covid-19

