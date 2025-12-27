México es el ganador inesperado tras la imposición de los aranceles de Trump: WSJ

Washington, Estados Unidos.- El diario The Wall Street Journal (WSJ) reportó este sábado 27 de diciembre de 2025 que México se convirtió en el 'ganador inesperado' luego del aumento de aranceles impulsado por el expresidente Donald Trump. Contra los pronósticos, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no solo resistieron los impuestos fronterizos, sino que aumentaron durante este año.

De acuerdo con el medio estadounidense, esta situación ha colocado a México en una posición estratégica, al lograr llenar parte del vacío comercial que dejaron los productos provenientes de China. En paralelo, la relación comercial entre México y China enfrenta tensiones: el déficit comercial mexicano con el país asiático se ha duplicado en la última década, presionando al empleo, la industria y la política arancelaria nacional.

México se beneficia de los aranceles de Trump

¿Por qué crecieron las exportaciones mexicanas?

El WSJ identifica varios factores que explican el desempeño positivo de México en el mercado estadounidense:

Tasas preferenciales: México negoció una tasa arancelaria final menor frente a otros países.

México negoció una tasa arancelaria final frente a otros países. Cercanía geográfica: La proximidad reduce costos logísticos, especialmente en el sector automotriz.

La proximidad reduce especialmente en el sector automotriz. Costos de producción competitivos: La manufactura mexicana mantiene costos bajos y cuenta con mano de obra joven.

La manufactura mexicana y cuenta con mano de obra joven. Vigencia del T-MEC: A pesar de las tensiones, el tratado comercial se mantiene intacto.

Actualmente, casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de México entran libres de aranceles a Estados Unidos bajo el T-MEC, según el reporte.

Cifras clave del comercio

Datos del Gobierno de México muestran un avance sólido entre enero y noviembre de 2025, aun con gravámenes al acero, aluminio y automóviles:

Manufactura general: crecimiento cercano al 9 por ciento anual.

crecimiento cercano al Otros productos manufacturados: aumento del 17 por ciento.

aumento del Sector automotriz: caída del 6 por ciento.

caída del Intercambio comercial total: alcanzaría un récord histórico cercano a 900 mil millones de dólares al cierre del año.

Gobierno mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) ha buscado mantener la estabilidad comercial incorporando temas estratégicos en la agenda bilateral. Según el WSJ, México ha puesto sobre la mesa asuntos no económicos, como:

La lucha contra el narcotráfico en la frontera.

La deportación de líderes criminales buscados por la justicia estadounidense.

En octubre pasado, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, reconoció el peso de México al señalar que el país ha captado alrededor del 25 por ciento de la reducción del déficit comercial estadounidense con China.

Retos y aranceles pendientes

Pese al avance, no todo el comercio mexicano está libre de impuestos. Aún hay aranceles elevados en sectores específicos:

25 por ciento al contenido no estadounidense en automóviles.

al contenido no estadounidense en automóviles. Hasta 50 por ciento en acero y aluminio.

en acero y aluminio. 25 por ciento a productos que no cumplen las reglas del T-MEC.

Estas medidas se mantienen bajo la advertencia de Washington de exigir mayores esfuerzos para frenar el tráfico de drogas. México gana con los aranceles impuestos por Trump

Fuente: Tribuna del Yaqui.