Terremoto de magnitud 7,0 sacude la costa noreste de Taiwán; VIDEOS muestran momentos de pánico

Taipéi, Taiwán. - Este sábado 27 de diciembre de 2025, un sismo de magnitud 7,0 se registró en la costa noreste de Taiwán, siendo este el segundo temblor en la semana, después de que el pasado miércoles se reportara un sismo de magnitud 6,0 en el sureste de la isla. Afortunadamente, a pesar del susto, según la Agencia Central de Meteorología de Taiwán, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan víctimas mortales ni heridos de consideración.

Este movimiento, de acuerdo con la Administración Central de Meteorología de Taiwán, se detectó a las 23:05 horas (15:05 GMT), a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan. Por su parte, la empresa eléctrica Taiwan Power Company indicó que aproximadamente 3 mil viviendas se quedaron sin electricidad, aunque el servicio fue restablecido poco tiempo después.

Es importante recordar que este terremoto está entre los más fuertes registrados en la zona desde abril de 2024, cuando un sismo de magnitud 7,2 afectó al condado de Hualien, dejando como saldo 19 personas fallecidas. Asimismo, uno de los episodios más trágicos para el país ocurrió el 21 de septiembre de 1999, cuando un temblor de magnitud 7,6 provocó la muerte de 2 mil 416 personas.

El pánico provocó que varias personas evacuaran

En cuanto al sismo actual, no se emitieron alertas de tsunami. Los servicios de emergencia iniciaron recorridos por distintos sectores para confirmar que no hubiera daños, y personal de protección civil se dirigió a edificios públicos, hospitales y estaciones de transporte. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de réplicas y recomiendan a la población seguir las indicaciones de las fuentes oficiales.

Este tipo de episodios no es nuevo para Taiwán, debido a que se encuentra cerca del punto de encuentro de dos placas tectónicas, en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), convierte a la región en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. En redes sociales circulan varios videos que muestran los momentos de terror vividos por los taiwaneses.

