Suecia, Noruega y Finlandia, en ALERTA por la tormenta Johannes: Confirman MUERTOS y daños

Estocolmo, Suecia.- Si bien el invierno suele asociarse con una etapa de calma, descanso y paisajes blancos que atraen a miles de visitantes, no siempre se vive desde la tranquilidad. Las bajas temperaturas, las nevadas intensas y los fuertes vientos pueden convertirse en una amenaza real para la población. Ese es el caso de la tormenta invernal Johannes, un fenómeno meteorológico que ha golpeado con fuerza a países nórdicos como Suecia, Noruega y Finlandia.

De acuerdo con reportes oficiales, en Suecia, este fenómeno natural dejó al menos dos personas fallecidas, además de severos daños materiales y a cientos de miles de hogares sin suministro eléctrico en más naciones de Europa del Norte. Lamentablemente, los daños podrían continuar. Según los informes meteorológicos, la tormenta mantiene condiciones de nieve persistente, ráfagas de viento intensas y frío extremo, lo que ha complicado las labores de emergencia.

Los efectos de la tormenta Johannes podrían continuar este día. Foto: Facebook

Muertos y daños materiales en Suecia

El impacto más severo de la tormenta Johannes se ha registrado en Suecia, donde al menos dos personas murieron en distintos incidentes relacionados con la caída de árboles provocada por el viento y la acumulación de nieve. En la ciudad de Sandviken, un hombre de 50 años perdió la vida tras ser golpeado por el tronco de un árbol, mientras que otra víctima, de alrededor de 60 años, falleció durante labores de limpieza y tala en zonas afectadas.

Las rachas de viento derribaron cerca de mil árboles en el centro del país, lo que ocasionó múltiples cierres de carreteras, accidentes viales y largas filas de vehículos. Las afectaciones también alcanzaron estructuras urbanas: en la ciudad de Sundsvall, el techo de un hotel colapsó parcialmente, dejando a una persona lesionada que tuvo que ser hospitalizada.

Infraestructura dañada y suspensión de servicios

La región de Gästrikland fue una de las más castigadas, con interrupciones en importantes vías de comunicación como las autopistas E4 y E16. Además, el fuerte viento provocó el derrumbe del tradicional Gävlebocken, una emblemática figura navideña instalada cada año en Suecia.

Como medida preventiva, se suspendieron carreras en el hipódromo de Gävle Trotting y se cancelaron servicios de transporte público, incluidos autobuses y trenes en amplias zonas de Suecia central y norte. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en casa hasta que las condiciones mejoren.

Miles de hogares sin electricidad en Finlandia y Noruega

Los efectos de la tormenta Johannes no se limitaron a Suecia. En Finlandia, los vientos intensos y la nieve provocaron cortes masivos de electricidad que comenzaron en el sur y la costa oeste del país, extendiéndose hacia regiones centrales y Laponia. Durante la mañana del domingo, más de 130 mil hogares permanecían sin suministro eléctrico, afectando a más de doscientos municipios.

El transporte aéreo también resultó impactado. En el aeropuerto de Kittilä, al norte de Finlandia, se suspendieron operaciones luego de que dos aeronaves se salieran de la pista debido a las ráfagas de viento; no se reportaron personas lesionadas. En Noruega, equipos de emergencia trabajan de manera continua para despejar rutas y restablecer servicios básicos.

Autoridades de los países afectados informaron que continúan atendiendo incidentes relacionados principalmente con la caída de árboles, infraestructura dañada y carreteras bloqueadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui