Buscan respuestas tras el accidente de avioneta en Toluca; caja negra ya está en Washington

Toluca, Estado de México.- Después de casi quince días de la tragedia ocurrida el lunes 15 de diciembre de 2025, cuando se desplomó un jet privado cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, y aunque en un inicio se desconocía la magnitud del accidente, horas más tarde se confirmó que el saldo fue de diez víctimas mortales, entre ellas, lamentablemente, tres menores de edad.

Este lamentable suceso conmocionó a la población y alcanzó incluso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dedicó algunas palabras durante su tradicional conferencia matutina del martes 26 de diciembre de 2025. En su intervención, además de referirse a las investigaciones que ya realizaban la Fiscalía General de la República (FGR) y su representación estatal, envió un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas: "Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos. La Fiscalía tiene que hacer una revisión; parece que se trata de una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se realice el peritaje no podemos especular".

De acuerdo con información publicada por Milenio, la caja negra de la aeronave fue enviada a Washington para ser analizada, según informaron los representantes legales de los afectados. Respecto a su contenido, se estima que podría esclarecer de manera definitiva las causas que provocaron la caída de la unidad. Como siempre estos resultados te los daremos a conocer aquí, en TRIBUNA.

La caja negra fue enviada a Estados Unidos

Asimismo, el mismo medio señaló que los restos de las personas que perdieron la vida en aquel fatal incidente ya fueron entregados por la Fiscalía estatal a sus familiares. Cabe destacar que entre los fallecidos se encontraban el piloto, el copiloto y siete integrantes de la familia Gómez Buenfil. Los menores de edad formaban parte de este grupo y tenían dos, cuatro y nueve años de edad.

#Nacional | Claudia Sheinbaum llega a Oaxaca para reunirse con familiares por el accidente del Tren Interoceánico uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE86https://t.co/JqmXSKohVc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

Por otra parte, ayer domingo 28 de diciembre de 2025, se descarriló el Tren Interoceánico, lo que movilizó a distintas instancias del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Gobierno Federal, dejando un saldo de 13 víctimas mortales de las 250 personas que viajaban a bordo. Durante la tarde, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó al hospital del ISSSTE ubicado en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

