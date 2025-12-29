Donald Trump confirma la destrucción de una "gran instalación" de Narcolanchas en el Caribe

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado un fuerte impacto internacional al informar que sus fuerzas militares ejecutaron un ataque terrestre contra una infraestructura clave del narcotráfico. Según el mandatario, se logró destruir una "gran instalación" que servía como punto estratégico para el despacho de narcolanchas, embarcaciones rápidas que transportan drogas hacia el norte.

Durante su intervención, el presidente detalló que el operativo ocurrió recientemente y que el impacto fue devastador, asegurando que "hubo una gran explosión". Aunque no especificó las coordenadas exactas de la instalación, sus palabras apuntan directamente al Cártel de los Soles, grupo que Washington vincula estrechamente con el gobierno venezolano. Este golpe militar representa la ejecución de amenazas previas, donde el republicano prometió actuar con fuerza contra las bases de operación de los grupos criminales en América Latina, sin importar dónde se escondan.

La falta de detalles técnicos por parte del Pentágono ha alimentado las dudas sobre si este ataque ocurrió efectivamente dentro de Venezuela. De confirmarse, sería la primera intervención terrestre oficial en una campaña que se había limitado a enfrentamientos navales en el Caribe y el Pacífico, los cuales ya han dejado más de cien personas fallecidas.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado tajantemente estas acciones, calificándolas de "amenazas e injerencia". Mientras Washington acusa a los líderes venezolanos de dirigir una red de tráfico de narcóticos, Caracas sostiene que los operativos son un pretexto para desestabilizar al país y apropiarse de sus recursos energéticos. La situación se ha vuelto crítica tras el bloqueo naval y la confiscación de buques petroleros.

Al cerrar el año 2025, el panorama regional es de alta incertidumbre. Trump ha reiterado que su administración no se detendrá y que los ataques continuarán donde sea necesario para erradicar el tráfico de sustancias, haciendo énfasis en su poderío militar; "tenemos una armada masiva, la más grande que hemos tenido jamás, y la más grande que hemos tenido en Sudamérica" expresó Trump. Asimismo el mandatario estadounidense ha señalado que "seria inteligente" que Nicolás Maduro deje el poder.

Fuente: Tribuna del Yaqui