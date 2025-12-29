Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar residencia de Putin con 91 drones

Moscú, Rusia.- Rusia acusó a Ucrania de atacar este lunes 29 de diciembre de 2025 con 91 drones una de las residencias del presidente ruso Vladímir Putin, ubicada en Valday, en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo, informó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", declaró Lavrov, citado por agencias rusas.

El ministro aseguró que todos los drones fueron destruidos y que no se registraron víctimas ni daños por la caída de los fragmentos. Lavrov calificó el hecho como un ataque cometido durante intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano y advirtió que las acciones de Kiev 'no se quedarán impunes'.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, acusó a las autoridades ucranianas de realizar 'provocaciones' para frustrar las conversaciones de paz en un momento que describió como 'delicado'.

En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó las acusaciones y las calificó de 'otra ronda de mentiras'. A través de un mensaje a periodistas por WhatsApp, Zelenski afirmó que Rusia busca socavar los avances logrados en las negociaciones con Estados Unidos y preparar el terreno para posibles ataques a edificios gubernamentales en Kiev.

Ucrania niega ataque a residencia de Putin

Fuente: Tribuna del Yaqui