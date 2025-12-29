Voraz INCENDIO en asilo de Indonesia deja 16 MUERTOS; autoridades investigan el siniestro

Sulawesi, Indonesia.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Indonesia, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en una residencia para adultos mayores ubicada en la ciudad de Manado, en la isla de Sulawesi, luego de que se reportara un incendio de gran magnitud al interior del inmueble. El siniestro, por desgracia, dejó al menos 16 víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este domingo 28 de diciembre, alrededor de las 20:31 horas, tiempo local, cuando vecinos de la zona detectaron el fuego y alertaron a los Servicios de Emergencia. El voraz incendio se propagó rápidamente dentro del asilo, obligando a la intervención inmediata de elementos del heroico cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía y equipos de rescate.

Confirman 16 víctimas tras siniestro en Indonesia. Foto: Facebook

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de seis unidades de bomberos, que trabajaron durante más de dos horas para lograr extinguir completamente las llamas. Las tareas de sofocación y enfriamiento concluyeron entrada la madrugada, una vez que el fuego fue contenido y se descartó el riesgo de una nueva propagación.

Tras sofocar las llamas, autoridades locales confirmaron que el siniestro dejó un saldo de 16 personas fallecidas y al menos tres más con lesiones por quemaduras. Jimmy Rotinsulu, jefe de la agencia local de bomberos y rescatistas, informó que la mayoría de las víctimas murió al interior de sus habitaciones, donde fueron localizados varios cuerpos tras el control del fuego.

Posteriormente, el portavoz de la policía de Sulawesi del Norte, Alamsyah Hasibuan, detalló que 15 de las personas murieron calcinadas, mientras que una víctima fue encontrada sin signos visibles de quemaduras. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a instalaciones hospitalarias, donde se realizan los procesos de identificación con apoyo de sus familiares.

En el lugar también se brindó atención a 15 personas que lograron sobrevivir, quienes fueron trasladadas a dos hospitales de Manado para su valoración médica. Las autoridades señalaron que

De manera preliminar, un informe policial apuntó a una posible falla eléctrica como origen del incendio; sin embargo, horas después se precisó que la causa continúa bajo investigación. Peritos especializados analizan el sitio para determinar cómo inició el fuego y si existieron condiciones que facilitaron su rápida expansión. Las autoridades indonesias señalaron que, una vez concluidas las pesquisas, se informarán las conclusiones oficiales y las posibles responsabilidades derivadas de este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui