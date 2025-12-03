El gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial FIFA de 2026

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026, según informó este miércoles 3 de diciembre Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva organizada por la FIFA, que generará 80 mil millones de dólares.

"Debo insistir que el presidente Donald Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes 5 de diciembre en la capital estadounidense.

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca



"Lo que no toleramos serán alborotadores que amenacen la seguridad", subrayó el exgolfista, que afirmó que el Mundial 2026 demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano". La celebración del Mundial, que será entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año y que acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de las políticas migratorias de la administración de Trump.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar Estados Unidos para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional". Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración del Mundial de futbol recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

Administración de Donald Trump

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de diecinueve naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a Estados Unidos por orden del Gobierno Trump, Haití e Irán, Giuliani destacó que parte de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense. En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del que depende la concesión de visados.

Fuente: Tribuna del Yaqui