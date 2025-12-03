Leona mata a joven con problemas mentales que ingresó a su jaula en un zoológico de Brasil

Paraíba, Brasil.- Gerson de Melo Machada, un joven de 19 años de edad, perdió la vida tras el ataque de una leona ante los ojos de los visitantes al Parque Zoobotánico Arruda Camara, recinto que se ubica en el estado de Paraíba, al noroeste de Brasil. Según un informe de las autoridades locales, el hoy occiso escaló un muro de seis metros, superó las vallas de seguridad y descendió de un árbol para ingresar a la guarida de los felinos.

El gobierno municipal de la ciudad costera de Joao Pessoa, perteneciente al estado de Paraíba, indicó que el Machado invadió deliberadamente el recinto de la felina el pasado domingo 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con una versión de sus seres queridos, el fallecido presentaba severos problemas de salud mental y soñaba con ser domador de leones. Especialistas y la Policía Local señalan que se pudo tratar de un intento por quitarse la vida.

A pesar de la intervención por parte del personal de seguridad del lugar, el individuo actuó con rapidez y terminó siendo atacado por el animal, muriendo en el sitio. Trascendió a través de la consejera titular, Verónica Oliveira, al que conoció cuando la víctima tenía apenas 10 años y había sido arrestado, que la madre de Gerson perdió la custodia de él y sus cuatros hermanos debido que padecía un grave caso de esquizofrenia.

Era mucho más que ese video del parque. Era un niño abandonado, enfermo, descuidado por todo el sistema. Lo que ocurrió el domingo fue la última etapa de una tragedia anunciada… pasó por todos los centros de acogida institucionales de João Pessoa. Todo el tiempo intentamos conseguir un informe. La psiquiatra del Complejo Psiquiátrico Juliano Moreira decía que no tenía nada, que el problema era de comportamiento".

Todos tenemos problemas de comportamiento. Pero eso no significa que entremos en la jaula de un león o lancemos piedras a los coches de la policía. A Gerson no se lo cuidó. Primero en su derecho a tener una familia. Después, en el derecho a recibir tratamiento para su salud mental, porque no tenía informe", detalló Oliveira.

La administración del Parque Zoobotánico Arruda Camara indicó que no tiene intención de sacrificar a la leona tras el ataque, ya que no muestra un comportamiento agresivo fuera del contexto del hecho. añadieron que el protocolo para casos como este incluye monitoreo, evaluación de conducta y atención especializada. Veterinarios, cuidadores y técnicos del zoológico trabajan en el bienestar de la felina para que se recupere, se estabilice emocionalmente y retome su rutina con seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui