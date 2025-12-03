Registran ataques y enfrentamientos en Rafah tras incidente con tropas israelíes

Tel Aviv, Israel.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron este miércoles 3 de diciembre de 2025 ataques de artillería en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, después de que tropas israelíes en la zona fueran atacadas, según reportes del Times of Israel. Los bombardeos continuaron durante varias horas mientras se registraban enfrentamientos en distintos puntos de la localidad.

De acuerdo con una investigación preliminar, dos individuos palestinos se acercaron a las fuerzas israelíes tras, presuntamente, emerger de un túnel y fueron abatidos por los soldados. Posteriormente, un tercer individuo colocó un artefacto explosivo en un vehículo blindado militar y huyó del lugar. No se reportaron detalles inmediatos sobre posibles víctimas o daños adicionales.

Medios locales en Gaza informaron sobre intensos intercambios de disparos y actividad militar en Rafah durante la jornada. Las condiciones en el terreno, así como las interrupciones en comunicaciones, dificultaron la verificación de la información.

Ataques y enfrentamientos en Rafah tras incidente con tropas israelíes

Contexto

El incidente se realiza tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades entre Israel y Hamas, acordado en la primera fase de un plan de paz impulsado por la administración del presidente Donald Trump el 29 de septiembre. El acuerdo contempla la devolución de rehenes israelíes, la retirada progresiva de fuerzas israelíes de Gaza y un aumento en el ingreso de ayuda humanitaria al territorio.

Actualmente, Rafah es una localidad estratégica en el sur de Gaza, cercana a la frontera con Egipto, donde se han registrado operaciones militares y actividad de túneles subterráneos. La zona ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes, lo que la convierte en un punto de tensión del cese de hostilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui