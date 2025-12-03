Sheinbaum confirma asistencia al sorteo del Mundial 2026: Así sería su primera reunión con Trump

Ciudad de México.- El Mundial 2026, que se celebrará por primera vez en México, Estados Unidos (EU) y Canadá, cada vez está más cerca. En este sentido, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles 3 de diciembre que, hasta ahora, todo parece indicar que sí asistirá al sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA, el cual se realizará en Washington, D.C.

La mandataria realizó el anuncio durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre la posibilidad de un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien no ha visto en persona desde su retorno a la Casa Blanca en enero de este año.

#EnLaMañanera | La presidenta Sheinbaum confirma que asistirá al sorteo del Mundial 2026, a realizarse en Washington D.C. el 5 de diciembre: “es buen momento para estar juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante” pic.twitter.com/gZUyWUx1sv — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 3, 2025

La presidenta de México señaló que su presencia en el sorteo "está prácticamente definida", aunque apuntó que se trata de un evento breve, centrado únicamente en conocer cómo quedarán conformados los grupos del torneo.

De acuerdo con la mandataria, al sorteo asistirán también Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo que convertirá el evento en una inesperada reunión trilateral, aunque sin agenda formal programada hasta ahora. No obstante, el encuentro deportivo se perfila así como un momento simbólico para mostrar unidad en la región, especialmente en temas comerciales y cooperación trinacional.

¿Habrá reunión entre Sheinbaum y Trump?

Tras confirmar su asistencia al sorteo, Sheinbaum fue cuestionada sobre si aprovechará el viaje para sostener una reunión bilateral con Donald Trump. La presidenta explicó que, aunque aún no está definido, de realizarse sería un encuentro breve debido al formato del evento.

Todavía no está definido [un posible encuentro con Donald Trump], si fuera el caso sería una reunión muy breve y todo parece indicar que sí vamos [al sorteo del Mundial 2026]", dijo la presidenta de México.

Sheinbaum agregó que ya tuvo comunicación previa con el presidente de la FIFA y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está informada del itinerario.

En esta misma intervención, la presidenta también reiteró que no asistirá a la inauguración del Mundial, programada para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. Explicó que su ausencia responde a una agenda previamente definida, aunque México será sede de partidos en el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui