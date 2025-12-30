¿El inicio de una GUERRA? NYT reporta que CIA atacó con DRONES un puerto en Venezuela

New York, Estados Unidos.- La tensión en el continente americano va en ascenso. Ahora, se ha viralizado un reportaje publicado por The New York Times en el que se asegura que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) habría realizado un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Este hecho, presuntamente ocurrido la semana pasada, marcaría la primera operación conocida de EU dentro del territorio venezolano durante la actual administración de Donald Trump. Según la información difundida por el diario neoyorkino, el objetivo fue un muelle presuntamente utilizado por el grupo criminal Tren de Aragua para el almacenamiento de drogas y su posterior envío por vía marítima.

El presidente Donald Trump confirmó el ataque a Venezuela, sin dar detalles. Foto: Internet

Fuentes consultadas por el medio señalaron que no había personas en el sitio al momento del ataque, por lo que no se reportaron víctimas mortales.

Donald Trump confirma la responsabilidad de Estados Unidos

Como te informamos en TRIBUNA, este lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente republicano, Donald Trump, confirmó que su país fue responsable del ataque, aunque evitó precisar si se trató de una operación militar o de inteligencia, así como el punto exacto donde se llevó a cabo.

Durante declaraciones ofrecidas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario afirmó que el ataque provocó una fuerte explosión en la zona donde, según sus palabras, se cargaban drogas en embarcaciones. Añadió que tanto los barcos como el área operativa quedaron inutilizados tras la ofensiva.

Trump no detalló el tipo de drones utilizados ni la duración de la operación, limitándose a señalar que ocurrió "a lo largo de la costa".

Escalada en la presión contra el gobierno de Maduro

De acuerdo con The New York Times, este ataque representa una intensificación de la estrategia estadounidense contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la cual hasta ahora se había concentrado en acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. El reporte señala que drones MQ-9 Reaper han sido desplegados por el Pentágono en la región como parte de esta campaña.

En semanas recientes, Washington ha atribuido a estas operaciones la destrucción de varias lanchas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Pese a ello, el gobierno estadounidense no ha presentado públicamente pruebas que confirmen que las embarcaciones atacadas participaban en actividades ilícitas.

Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no ha emitido un pronunciamiento directo sobre el ataque al muelle. Sin embargo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de "acoso, amenazas y ataques" contra el país. Desde México, la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a pedir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir para resolver las tensiones entre estos dos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui