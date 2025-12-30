Estados Unidos ha destruido 29 supuestas 'narcolanchas'; suman al menos 106 muertos

Washington.- Estados Unidos informó ayer lunes 29 de diciembre de 2025 que dos personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico, lo que eleva a al menos 106 los muertos por la ofensiva de Washington en la región.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron", afirmó en X el Comando Sur de Estados Unidos, que opera en la región de América Latina y el Caribe.

Noticias uD83DuDEA8uD83DuDCA5 | Una nueva narcolancha fue hundida por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la costa del Pacífico, se reportan dos presuntos narcoterroristas muertos en el suceso. pic.twitter.com/zKJTGyZ2Ii — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) December 29, 2025

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado 'ataque cinético letal' contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas. Desde septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo al menos 30 ataques contra lo que afirman son barcos utilizados para introducir drogas en Estados Unidos.

La mayoría de las operaciones han sido en el Pacífico oriental, pero también se registraron varias en el mar Caribe. El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

uD83DuDCA5uD83DuDEA4 Trump dice que EEUU destruyó planta clave de narcolanchas



uD83CuDDFAuD83CuDDF8 El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses desmantelaron “una gran planta” usada para construir o despachar narcolanchas, en lo que calificó como “un golpe muy duro” contra el… pic.twitter.com/hJ3vkwdJ3q — EVTV (@EVTVMiami) December 28, 2025

Expertos en derecho internacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega. La publicación del Comando Sur el lunes no especificó el lugar exacto donde se realizó el ataque.

Este último ataque se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el lunes que Washington destruyó un área de atraque para supuestas embarcaciones de droga de Venezuela, lo que podría significar el primer ataque terrestre de la campaña militar. Asimismo, Trump afirma que no necesita la aprobación del congreso para atacar presuntos cárteles de la droga en el mar o en tierra en Venezuela, y alega preocupaciones de que se filtre información.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto 'Cártel de los Soles', y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

Fuente: Tribuna del Yaqui