VIDEO: Arabia Saudita bombardea puerto en Yemen por embarque de armas desde Emiratos Árabes

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Arabia Saudita bombardeó este martes 30 de diciembre de 2025 la ciudad portuaria de Mukalla, en Yemen, tras la llegada de un embarque de armas desde Emiratos Árabes Unidos para las fuerzas separatistas en el país devastado por la guerra, y advirtió tajantemente que consideraba las acciones emiratíes como "extremadamente peligrosas".

El bombardeo siguió a días de tensiones por el avance de las fuerzas separatistas conocidas como 'Consejo de Transición del Sur', que cuenta con el respaldo de Emiratos. A pesar de la advertencia, el consejo y sus aliados emitieron un comunicado en apoyo a la presencia de Emiratos Árabes Unidos (EAU), incluso cuando otros aliados de Arabia Saudí exigieron que las fuerzas emiratíes se retiraran de Yemen en un plazo de 24 horas.

La coalición liderada por Arabia Saudí atacó dos barcos que navegaban desde el puerto de Fujairah hacia el puerto de Al Mukalla, que, según los informes, transportaban armas y equipo militar.

Emiratos, por su parte, pidió 'moderación y sabiduría' mientras disputaba las acusaciones de Riad en su contra. No mencionó que se retiraría de Yemen como se le había exigido. La confrontación amenazó con abrir un nuevo frente en la guerra que se libra desde hace una década en Yemen, con las fuerzas aliadas contra los hutíes, respaldados por Irán, volviendo posiblemente su atención unas contra otras en la nación más pobre del mundo árabe, acosada por el hambre y la enfermedad.

Además, tensa aún más los lazos entre Arabia Saudí y Emiratos, naciones vecinas en la península arábiga que cada vez más han competido entre sí por asuntos económicos y políticos de la región, especialmente en la zona del mar Rojo. "Espero una escalada calibrada de ambas partes. Es probable que el Consejo de Transición del Sur, respaldado por EAU, responda consolidando el control", apuntó Mohammed al-Basha, experto en Yemen y fundador de 'Basha Report', una firma de asesoría de riesgo.

"Al mismo tiempo, el flujo de armas de EU al CTS se verá reducido tras el ataque al puerto, especialmente porque Arabia Saudí controla el espacio aéreo", agregó. Un comunicado militar difundido por la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el Estado, anunció los ataques, que se lanzaron después de que llegaran barcos desde Fuyaira, una ciudad portuaria en la costa oriental de Emiratos.

"La tripulación de los barcos había desactivado los dispositivos de rastreo a bordo de las embarcaciones y descargó una gran cantidad de armas y vehículos de combate en apoyo de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur", afirmó. "Dado que las armas mencionadas constituyen una amenaza inminente y una escalada que amenaza la paz y la estabilidad, las Fuerzas Aéreas de la Coalición llevaron a cabo esta mañana un ataque aéreo limitado que tuvo como objetivo armas y vehículos militares descargados de los dos barcos en Mukalla", agregó.

No estuvo claro si el ataque causó víctimas

El Ministerio de Exteriores de Emiratos negó horas después haber enviado armas, pero reconoció que envió los vehículos "para uso de las fuerzas emiratíes que operan en Yemen". Emiratos había retirado en gran medida sus fuerzas de Yemen años antes. También afirmó que Arabia Saudí estaba al tanto del envío con antelación.

Fuente: Tribuna del Yaqui