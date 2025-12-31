China declara haber "completado con éxito" los ejercicios militares en Taiwán

Ciudad de México.- China anunció este miércoles 31 de diciembre de 2025 haber "completado con éxito" los ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, calificados de "provocación" por el gobierno de esta isla que Pekín reclama como propia. El lunes y el martes China lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, navíos de la Armada y embarcaciones de sus guardacostas para rodear a este territorio de 23 millones de habitantes.

"El Mando del Teatro Oriental del EPL (Ejército Popular de Liberación) ha completado con éxito los ejercicios 'Misión Justicia 2025'", declaró un portavoz militar chino, el capitán Li Xi. También aseguró que las tropas continuarán entrenándose para "frustrar resueltamente los intentos de los separatistas de la 'Independencia de Taiwán' y la intervención externa".

Horas antes, la Guardia Costera taiwanesa ya había señalado que los buques de guerra chinos alrededor de la isla se habían empezado a retirar. Aunque sin apenas reconocimientos diplomáticos oficiales, la isla dispone de gobierno, ejército y moneda propios y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad. El Partido Comunista de China nunca ha gobernado esta isla, pero la considera parte de su territorio y amenaza con tomarla por la fuerza.

"La reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable", dijo el presidente chino, Xi Jinping, en su mensaje a la nación para el fin del año. Según Pekín, los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla, a la que amenaza con tomar por la fuerza. Taipéi ha calificado los dos días de maniobras como "altamente provocadores y temerarios", además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio.

"Los buques de guerra y los barcos de la Guardia Costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas", aseguró este miércoles a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán. Los guardacostas de Taiwán mantienen 11 embarcaciones desplegadas, ya que algunos buques de la Guardia Costera china "aún no han abandonado completamente la zona", añadió el oficial. "No podemos bajar la guardia", afirmó.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, alertó este miércoles que las maniobras militares chinas "no son un incidente aislado" y suponen "riesgos significativos" para la región, "el transporte marítimo, el comercio y la paz en el mundo". Esta demostración de fuerza de China se produce después de que Estados Unidos autorizara una venta récord de armamento a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina.

Fuente: Tribuna del Yaqui