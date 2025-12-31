Con un VIDEO, Rusia 'comprueba' ATAQUE con DRONES de Ucrania contra Putin: Lanza ADVERTENCIA

Moscú, Rusia.- La tensión entre Rusia y Ucrania sigue creciendo, y si no se llega a un acuerdo de paz, es posible que durante 2026 continúen los enfrentamientos armados. Ahora, este miércoles 31 de diciembre, el Gobierno ruso divulgó un video en el que muestra los restos de un presunto dron ucraniano derribado, como parte de un supuesto ataque dirigido contra una residencia del presidente Vladimir Putin, versión que ha sido rechazada de manera categórica por el Gobierno ucraniano.

La difusión del material se realizó durante las primeras horas del día por el Ministerio de Defensa de Rusia, el cual afirmó que el incidente formó parte de un ataque 'terrorista' y 'deliberadamente planificado' contra el mandatario ruso. En respuesta, autoridades de Kiev señalaron que se trata de una versión fabricada con fines políticos y diplomáticos, en medio del conflicto bélico que no ha alcanzado un acuerdo internacional.

El VIDEO muestra los drones que iban contra la casa de Putin. Foto: Internet

¿Qué muestra el video difundido por Moscú?

En las imágenes compartidas por las autoridades rusas se observa un vehículo aéreo no tripulado con daños visibles, presuntamente derribado, sobre un área cubierta de nieve en una zona boscosa. De acuerdo con Moscú, el dron fue neutralizado durante una operación defensiva en los alrededores de una residencia presidencial ubicada en la región de Nóvgorod, al noroeste del país.

El Ministerio de Defensa aseguró que el ataque se habría iniciado la noche del domingo 28 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas locales, mediante el lanzamiento masivo de drones. Según la versión oficial, el objetivo habría sido una propiedad vinculada al presidente ruso, aunque no se confirmó si Putin se encontraba en el sitio en ese momento. Las autoridades añadieron que el inmueble no registró daños materiales y que todos los drones fueron interceptados y destruidos por los sistemas de defensa aérea.

Rusia acusa ataque 'personal' y lanza advertencia

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que el supuesto ataque representa una agresión directa contra el jefe del Estado y acusó a Ucrania de haber desplegado hasta 91 drones como parte de la operación. Además, advirtió que este tipo de acciones influirá en la postura del Kremlin en las negociaciones para intentar poner fin al conflicto armado.

Desde Moscú, el gobierno calificó el hecho como un intento de escalar la confrontación y justificar un endurecimiento de su estrategia tanto militar como diplomática.

uD83DuDEA8 VÍDEO DIVULGADO



O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens técnicas do ataque ucraniano à residência de Vladimir Putin em Valdai.



Os fatos, bem diferentes da propaganda ocidental:

?? Drones Chiklun-V equipados com uma ogiva de 6 kg, carregada com elementos destrutivos pic.twitter.com/HmODO9ypAQ — César de Barros (@CsardeBarros3) December 31, 2025

Ucrania y la UE rechazan la versión rusa

En contraste, funcionarios ucranianos negaron cualquier participación en el ataque y señalaron que la acusación responde a una narrativa diseñada para entorpecer los esfuerzos diplomáticos en curso. El presidente Volodímir Zelenski aseguró que se trata de una "mentira" cuyo objetivo es sabotear los avances hacia una posible negociación de paz.

En la misma línea, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, acusó a Rusia de emitir señalamientos infundados como una !distracción deliberada" frente a los intentos de diálogo.

Fuente: Tribuna del Yaqui