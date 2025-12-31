Maduro acusa a Estados Unidos de transmitir "noticias falsas" de Venezuela: "Todo lo que dicen es mentira"

Caracas, Venezuela.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes 30 de diciembre de 2025 que en Estados Unidos se transmiten "noticias falsas" sobre su "noble" país Venezuela, en momentos en que Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico que, asegura, sale desde el país petrolero.

"Todo lo que dicen es mentira, entonces ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayúu, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela", dijo el mandatario en un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitido por el canal estatal VTV, sin desmentir alguna noticia en particular.

uD83DuDC68uD83CuDFFB @NicolasMaduro acusa a EE. UU. uD83CuDDFAuD83CuDDF8 de difundir noticias falsas sobre Venezuela: "Todo lo que dicen es mentira". uD83CuDDFBuD83CuDDEA



uD83DuDCE2 Denuncia que el despliegue militar en el Caribe uD83EuDE96 es una "amenaza directa" y pide a sus seguidores romper la censura en redes. uD83DuDCF5#Venezuela #Maduro #EEUU… pic.twitter.com/n4eK3Yruyi — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 31, 2025

Maduro además reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "abatió" nueve aeronaves el lunes, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia. "¿Quién lo hizo? La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente, así que Venezuela está muy bien cuidada y protegida, por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre", añadió.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

uD83DuDEA8uD83CuDDFBuD83CuDDEA TENSIÓN EN EL CARIBE



ESTADOS UNIDOS BOMBARDEÓ OTRA NARCO LANCHA Y TIEMBLA NICOLAS MADURO @JMilei pic.twitter.com/BX6h6JwksZ — Agarra la Pala (@agarra_pala) December 30, 2025

El presidente estadounidense además anunció el viernes un ataque contra una gran instalación en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano. Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela; sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.

Fuente: Tribuna del Yaqui