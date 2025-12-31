Perú: Choque de trenes en camino a Machu Picchu deja un muerto y 36 heridos

Perú.- El choque entre dos trenes que tenían como rumbo las ruinas de Machu Picchu en Perú ha dejado por ahora un saldo de una persona muerta y 36 heridas luego de que la tarde de ayer martes 30 de diciembre de 2025 el accidente dejó paralizados a decenas de turistas que viajaban con destino a una de las siete Maravillas del Mundo Moderno. La madrugada de este miércoles 31 de diciembre, alrededor de 300 turistas extranjeros y 700 peruanos fueron evacuados desde el poblado más cercano a las ruinas de Machu Picchu, tras estar varados por más de 15 horas al suspender el servicio de trenes.

A través de un comunicado, el ministro Ernesto Álvarez indicó que entre las 4:00 y 5:00 horas los turistas fueron evacuados hasta la localidad de Ollantaytambo, donde se encuentra el paradero inicial del tren. De allí se puede usar auto para en dos horas llegar a la ciudad de Cusco.

Luego del accidente de trenes en la ruta a la ciudadela de Machu Picchu, en Perú, el mandatario peruano declaró que convocará a todos los actores clave para fortalecer los servicios de atención y destacó que, aunque la respuesta fue rápida, no fue suficiente, por lo cual, dijo, se debe mejorar. "Machu Picchu es la cara de nuestro país hacia el exterior y tenemos que dar las mejores atenciones. Es por eso que la presencia del ejecutivo es estar presente para que todo funcione de la mejor manera”, expresó José Jerí, presidente de Perú.

#URGENTE. Un Choque frontal de

Los Trenes que pertenecen a la empresa de Inca Rail y Perú Rail

En Rutas de Machu Picchu. Hay varios heridos. pic.twitter.com/HPe2gRkMIz — Roy Alta_peru (@RoyAlta_Peru) December 30, 2025

Un choque frontal entre dos trenes cuya ruta era hacia Machu Picchu, en Perú, dejó por lo menos 15 personas heridas. El accidente fue entre los trenes de Perú Rail la tarde de este martes 30 de diciembre a unos 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de Cusco. De acuerdo con los primeros reportes, las personas lesionadas son trasladadas a diferentes clínicas de la capital.

Por su parte, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, indicó que se dispuso la atención para las personas que resultaron heridas tras el choque de trenes. "Ya hemos dispuesto todo el desplazamiento, tanto de ambulancias, de recursos humanos, todo lo que se necesite para la atención de las víctimas", mencionó. Salcedo aseguró que ya viaja a la zona del accidente y adelantó que se están emitiendo los oficios correspondientes al Ministerio de Transportes, así como al responsable de la concesión, para saber las causas del percance.

uD83DuDEA8 Tragedia en la vía a Machu Picchu: choque frontal de trenes en Pampacahua (km 98) deja un fallecido y más de 40 heridos. Bomberos del Cusco lideraron el rescate y triaje en terreno irregular, evacuando a las víctimas hacia clínicas locales con apoyo de la PNP. pic.twitter.com/7HJUkpxBlj — Bomberos Voluntarios del Perú (@cgbvpoficial) December 31, 2025

Cabe precisar que, el choque de trenes sucedió en el kilómetro 82 de la ruta hacia el destino turístico, Machu Picchu, conocido mundialmente por ser una de las siete Maravillas del Mundo Moderno, ya se investigan las causas del accidente. De acuerdo con un video que ya circula en las redes sociales, se aprecia a los pasajeros que descienden de uno de los trenes, mientras que otros se encuentran sentados sobre el área verde que está a un costado de las vías. Incluso, hay quienes tratan de ayudar a quienes resultaron lastimados.

Asimismo, el hombre que habla en el video solicita ayuda de los cuerpos de emergencia y ambulancias. "Por favor, envíen paramédicos, ambulancias al kilómetro 82. Aún no estamos siendo evacuados", se escucha en la grabación.

uD83DuDEA8 ¡Tragedia en Perú! uD83CuDDF5uD83CuDDEA

uD83DuDE82uD83DuDCA5 Choque frontal de trenes rumbo a Machu Picchu deja un muerto y al menos 30 heridos. ??



uD83DuDE25 Lamentablemente falleció el maquinista Roberto Cárdenas. uD83DuDC68uD83CuDFFB???

? El servicio está suspendido totalmente. uD83EuDEE2 uD83DuDC47#MachuPicchu #Perú #Cusco #PeruRail #IncaRail pic.twitter.com/E0WmYHxt5h — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui