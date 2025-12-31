¿Qué países reciben primero el Año Nuevo 2026? Estos son los lugares en donde ya es Año Nuevo

Ciudad de México.- Mientras en México y América Latina apenas comienzan los preparativos para la cena de fin de año, en el otro lado del mundo el Año Nuevo 2026 ya es una realidad. Este festejo no ocurre simultáneamente en todas las naciones debido a las diferencias horarias.

El primer país en recibir el Año Nuevo se determina con base en la línea internacional del cambio de fecha. Es decir, una frontera imaginaria que va del Polo Norte al Sur dividiendo un día del otro. Aunque no tiene un marco legal formal, este estándar es aceptado a nivel mundial para establecer los husos horarios.

Año Nuevo 2026

Además, no es una línea recta, ya que representa divisiones políticas para que ciertas regiones del mundo tengan la misma hora que su respectivo país. El país que recibe primero el Año Nuevo es Kiribati, específicamente la Isla de Navidad (Kiritimati). Este, ubicado en el océano Pacífico central, se encuentra en el huso horario más adelantado del planeta. El nuevo año llega cuando en la Ciudad de México apenas son las 4 de la mañana del 31 de diciembre. Es decir, con casi un día de diferencia.

Los primeros países en celebrar el Año Nuevo

Después de Kiribati, el festejo llega rápidamente por otras regiones de Oceanía:

Kiribati (Isla de Navidad): El primero en el mundo.

(Isla de Navidad): El primero en el mundo. Samoa y Tonga : Siguen apenas unos minutos después debido a sus husos horarios.

: Siguen apenas unos minutos después debido a sus husos horarios. Fiji y Tuvalu : Las islas vecinas que se unen a la celebración.

: Las islas vecinas que se unen a la celebración. Nueva Zelanda : Es el primer país de gran tamaño en recibir el año, destacando el famoso espectáculo de luces en la Sky Tower de Auckland.

: Es el primer país de gran tamaño en recibir el año, destacando el famoso espectáculo de luces en la Sky Tower de Auckland. Australia: Sídney paraliza al mundo con su icónico show de fuegos artificiales en el Harbour Bridge.

¿Cuál es el último lugar en el mundo en recibir el Año Nuevo?

Curiosamente, el cierre del año ocurre muy cerca de donde comenzó. Los últimos lugares en despedir el 2025 serán islas deshabitadas pertenecientes a Estados Unidos: la Isla Baker y la Isla Howland, también ubicadas en Oceanía. Si hablamos de sitios poblados, la Samoa Americana es el último territorio en recibir el 1 de enero, celebrando prácticamente 25 horas después de que Kiribati iniciara el festejo.

uD83CuDF86uD83EuDD42 Dónde ya es Año Nuevo 2026: los primeros países en festejarlo



La región remota del océano Pacífico, Kiribati, inauguró oficialmente el Año Nuevo 2026. Gracias a su ubicación en el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta.



Otros países de Oceanía como Samoa,… pic.twitter.com/AER5gIKQxQ — El Universal (@ElUniversal) December 31, 2025

La diferencia horaria se rige por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una línea imaginaria en el Océano Pacífico que separa el "hoy" del "mañana". Históricamente, países como Samoa cambiaron su huso horario (en 2011) para estar más cerca comercialmente de Australia y Asia, lo que los movió de ser los últimos a ser de los primeros en el mundo en ver salir el sol.

Fuente: Tribuna del Yaqui