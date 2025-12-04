Papa León XIV anula la comisión creada por el Papa Francisco para incentivar las donaciones

Ciudad del Vaticano.- León XIV ha anulado la comisión creada en febrero pasado por su antecesor, Francisco, en una de las últimas decisiones de su pontificado, para "incentivar las donaciones mediante campañas específicas" y por la que se constituyó un grupo de trabajo sobre propuestas de recaudación de fondos de la Santa Sede.

Uno de los tipos de documentos que firma el Papa publicado este jueves 4 de noviembre de 2025, León XIV, tras consultar al Consejo de Economía y otros expertos, suprime esta comisión, con lo que sus miembros cesan en sus funciones y todos los bienes pertenecientes a este órgano se destinan a la Santa Sede, se lee en el escrito pontificio.

Papa León XIV

La creación de esta comisión se anunció el 26 de febrero, cuando el papa Francisco estaba hospitalizado en el Policlínico Gemelli. El objetivo de este órgano era "estimular las donaciones a través de campañas específicas entre los fieles, obispos y benefactores", así como "recaudar fondos de donantes voluntarios para proyectos específicos presentados por las instituciones de la Curia Romana y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano".

Por su parte, León XIV considera que "la cuestión de las donaciones y de las colectas de fondos para la Santa Sede representa un aspecto importante entre las Iglesias particulares y la Sede Apostólica" y, por el momento, volverá a ser la Secretaría de Economía la que se ocupe de ello, según el documento divulgado hoy.

"El Consejo de Economía, responsable de supervisar las estructuras y actividades administrativas y financieras de la Santa Sede, ha dedicado especial atención al estudio, reexamen y consulta con expertos en la materia y ha formulado varias recomendaciones destinadas a reestructurar la actual estructura institucional responsable de la gestión de este ámbito", se explica.

Será el Consejo de Economía el que volverá a proponer los nombres de los miembros del grupo de trabajo, que presentarán al Papa a través de la Secretaría del Estado. Las donaciones son imprescindibles para la economía vaticana y, en el último balance de 2024, el Estado vaticano comunicó una reducción significativa de su déficit, que disminuyó casi un 50 por ciento (de 83 millones de euros a 44) gracias a un aumento de 79 millones de euros en los ingresos, principalmente por donaciones y gestión hospitalaria.

