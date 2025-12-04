Trump, Tshisekedi y Kagame acuerdan paz entre República Democrática de Congo y Ruanda

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves en Washington con el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, para la firma de los denominados Acuerdos de Washington, un documento que formaliza compromisos alcanzados previamente entre las partes.

Según lo expresado durante el acto, los acuerdos incluyen un alto el fuego permanente, el desarme de fuerzas no estatales, medidas para el retorno de refugiados y disposiciones relacionadas con justicia y rendición de cuentas por crímenes cometidos en el marco del conflicto.

Acuerdo

La ceremonia tuvo lugar en el antiguo edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos, rebautizado esta semana por el Departamento de Estado en honor a Trump, tras la decisión de su administración de desmantelar la agencia independiente a principios de año.

El pacto que firmamos hoy, que se conocerá como Acuerdos de Washington, formaliza los términos acordados en junio, incluyendo un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, disposiciones para el regreso de los refugiados a sus hogares, y justicia y rendición de cuentas para quienes han cometido atrocidades ilegales", declaró Trump en el Instituto de Paz de Estados Unidos.

Trump afirmó durante el evento que el pacto consolida los términos que se habían acordado desde junio. En la reunión estuvieron presentes tres mandatarios que han tenido una larga tensión entre Ruanda y la RDC, marcada por conflictos y enfrentamientos entre grupos armados a ambos lados de la frontera.

Las relaciones entre ambos países han estado influidas por las consecuencias del genocidio de 1994 en Ruanda y los conflictos posteriores en la región, incluidas las Guerras del Congo entre 1996 y 2003, periodos en los que Ruanda intervino en territorio congoleño para perseguir a grupos armados hutus. Actualmente, en el este del Congo continúan operando diversas milicias y actores armados que han alimentado la inestabilidad regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui