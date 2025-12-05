Claudia Sheinbaum señala como "positiva" primera reunión con sus homólogos Trump y Carney

Washington, Estados Unidos.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó su visita a la ciudad de Washington D.C., marcada por un encuentro de alto nivel con sus homólogos de Norteamérica: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La reunión, que tuvo lugar en el marco del sorteo para el próximo Mundial de Futbol organizado por la FIFA, sirvió como escenario para reafirmar la voluntad política de las tres naciones de mantener una estrecha colaboración en temas de interés.

Tras salir del evento celebrado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la mandataria mexicana ofreció declaraciones a la prensa y a la comunidad connacional, destacando el tono constructivo del diálogo sostenido con los líderes norteamericanos. Sheinbaum calificó la reunión trilateral como "muy cordial" y enfatizó que el resultado principal fue el acuerdo mutuo de continuar trabajando de manera conjunta a través de sus respectivos equipos.

Hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando. Me voy muy positiva", aseveró la presidenta.

Uno de los puntos clave que la titular del Ejecutivo mexicano quiso clarificar fue el estatus de las conversaciones sobre el tratado comercial de la región. Sheinbaum precisó que, durante este encuentro, no se abordó la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso formalmente programado para iniciar en julio de 2026. Al ser cuestionada al respecto, indicó que el diálogo se centró en la cooperación general y no en los detalles técnicos de la revisión comercial, reiterando que lo fundamental en esta etapa es la disposición política para seguir avanzando en la agenda común.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que… pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025

Como gesto de cortesía diplomática y señal de buena voluntad, el presidente Donald Trump extendió una invitación a la presidenta Sheinbaum para realizar una nueva visita oficial a la capital estadounidense en el futuro próximo, quedando pendiente la coordinación de las agendas para definir una fecha concreta. Posteriormente, a través de sus canales digitales oficiales, la mandataria reiteró que la instrucción para los equipos de trabajo de los tres países es dar seguimiento a los temas comerciales y bilaterales pendientes.

La agenda de la presidenta en Washington también incluyó un acercamiento con la diáspora mexicana. A pesar de los ajustes en los tiempos, la reunión con los líderes de Estados Unidos y Canadá no figuraba inicialmente en la agenda pública de la Casa Blanca y modificó el itinerario original, Sheinbaum se trasladó al Instituto Cultural Mexicano. Ahí, cerca de las 15:57 horas, fue recibida por un grupo de mariachis y ciudadanos mexicanos, con quienes sostuvo un encuentro breve de aproximadamente 20 minutos antes de continuar con su itinerario.

En cuanto a la logística del viaje, la presidenta arribó a la capital estadounidense el jueves 4 de diciembre a bordo de una aeronave militar y se hospedó en el hotel Melrose Georgetown, situado en las inmediaciones del Centro Kennedy. Al finalizar sus actividades oficiales, y bajo el resguardo de un convoy del Servicio Secreto de los Estados Unidos, la comitiva mexicana se trasladó directamente al aeropuerto para emprender el vuelo de regreso a la Ciudad de México, concluyendo así una jornada enfocada en la estabilidad y el diálogo regional.

