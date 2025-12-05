Entre aplausos y controversia, Donald Trump es galardonado con el Premio de la Paz de la FIFA

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 5 de diciembre de 2025 se confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado por nada más y nada menos que la FIFA con el Premio de la Paz, una distinción que comenzó a otorgarse el pasado mes de noviembre y cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo de todas aquellas personalidades que, con sus acciones, contribuyen a unir al mundo.

De hecho, este reconocimiento se debe a todo lo que ha realizado la administración del mandatario estadounidense en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania. Precisamente, en el pasado se había mostrado interesado cuando ganó la opositora venezolana María Corina Machado, quien, tras recibirlo, mencionó en su discurso que lo aceptaba en honor a Trump porque consideraba que él merecía aún más la distinción.

Sin embargo, desde hace tiempo circulaban fuertes rumores de que el organismo deportivo ya tenía definido a su ganador. Además, no es un secreto la estrecha relación entre el líder del país vecino de México y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Entre los eventos más comentados en los que se les vio juntos destacan la toma de posesión de Trump y la cumbre de paz de Sharm el-Sheikh a principios de este año.

Gianni Infantino

En lo que respecta a la ceremonia donde Donald consiguió su tan ansiado Premio de la Paz, esta tuvo lugar en el escenario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, donde se añadió la frase: "En reconocimiento a sus acciones excepcionales y extraordinarias para promover la paz y la unidad en todo el mundo". De igual forma, se le entregó una medalla acompañada del mensaje: "También hay una hermosa medalla para ustedes que pueden usar dondequiera que vayan".

Por su parte, Trump calificó el reconocimiento como "uno de los grandes honores de mi vida". Incluso elogió ampliamente a Infantino por "establecer nuevos récords en venta de entradas", pues, en su opinión, el torneo de 2026 será uno que el mundo nunca antes haya visto. A pesar de la alegría del político, muchos continúan criticando sus intervenciones en el conflicto de Gaza y en la guerra de Ucrania, naciones que, aunque han reducido la intensidad de los enfrentamientos, siguen inmersas en la lucha mientras el funcionario insiste en que ya concluyeron.

#Mundo | Donald Trump recibe el Premio de La Paz de la FIFA uD83DuDD4A??



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue quien entregó dicho reconocimiento al mandatario estadounidense pic.twitter.com/UblZZpGBve — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

