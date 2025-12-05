Ocho estudiantes mueren en incendio de un restaurante en los Andes peruanos

Puno, Perú.- Ocho estudiantes preuniversitarios murieron y otras dos personas perdieron la vida en un incendio ocurrido el jueves por la tarde en un restaurante de la localidad andina de Huancané, en la región de Puno, Perú. Las víctimas habían acudido al establecimiento para celebrar el cumpleaños de uno de sus compañeros, según informó este viernes el director del instituto al que pertenecían.

De acuerdo con un reporte policial citado por Reuters, el siniestro se originó por una fuga de gas en la cocina del restaurante. Las llamas se propagaron rápidamente hasta el segundo piso del local, donde operaba un karaoke y donde se encontraban los estudiantes en el momento del incidente.

Un suceso lamentable, estamos muy dolidos y tristes por la muerte de los ocho estudiantes", declaró Francisco Villanueva, director del Instituto Superior Pedagógico Huancané. El profesor agregó que los jóvenes habían acudido al lugar únicamente para celebrar un cumpleaños.

Los cuerpos fueron recuperados por los bomberos en la madrugada del viernes, debido a que la estructura del segundo piso quedó severamente debilitada tras el incendio, lo que complicó las labores de rescate, según informó la policía.

El Ministerio Público confirmó que entre las diez víctimas totales del incendio, dos no eran estudiantes. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro y evalúan posibles responsabilidades del establecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui