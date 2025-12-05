VIDEO: 4 muertos tras ataque de Estados Unidos contra "presunta" 'narcolancha' en el Pacífico Oriental

Estados Unidos.- El comando sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal contra una presunta "narcolancha" en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte de la operación 'Southern Spear'. La acción ocurrió el 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y dejó cuatro hombres muertos a bordo de la embarcación.

Según el comunicado oficial, la lancha operaba para una Organización Terrorista Designada (DTO) y navegaba por una ruta identificada como corredor del narcotráfico en el Pacífico Oriental. La inteligencia militar estadounidense asegura que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos, motivo por el cual se aprobó el "ataque cinético letal". Este es el primer ataque en más de dos semanas y forma parte de una campaña que ya acumula más de 20 ofensivas militares desde septiembre.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Las operaciones de Southern Spear han provocado una fuerte escalada militar en el Caribe y en el Pacífico. Desde septiembre, los ataques estadounidenses han dejado al menos 86 muertos en embarcaciones que Washington identifica como "vinculadas a organizaciones criminales o terroristas". La acción del 4 de diciembre se suma a los ataques realizados el 16 de noviembre, 29 de octubre y 27 de octubre, todos reportados por el Comando Sur.

La estrategia de Estados Unidos ha generado una crisis diplomática:

Venezuela acusa a Washington de realizar "ejecuciones seriales" y habla de una "guerra no declarada".

Colombia reclama la muerte de un ciudadano durante una de estas operaciones.

Nicolás Maduro pidió a la ONU una investigación internacional.

Gustavo Petro sostuvo que se opone a "genocidios y asesinatos del poder".

El gobierno de Donald Trump insiste en que se trata de una ofensiva directa contra cárteles y organizaciones terroristas. El Comando Sur adelantó que habrá más operaciones en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico Oriental, argumentando que las rutas marítimas siguen siendo utilizadas para transporte de drogas hacia Estados Unidos.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDEA?? | ÚLTIMA HORA — Operación “Lanza del Sur”: Estados Unidos realizó otro ataque contra una narcolancha en el Caribe que dejó cuatro muertos. pic.twitter.com/B3PcdQLLF0 — UHN Plus (@UHN_Plus) November 15, 2025

Hasta ahora, no se ha informado:

La nacionalidad de los cuatro tripulantes muertos.

El lugar exacto donde fue localizada la embarcación.

El volumen de narcóticos presuntamente transportados.

Con este suman 22 ataques que el ejército de Estados Unidos ha perpetrado en el Caribe y en el Pacífico desde septiembre pasado, con saldo de al menos 87 ejecuciones extrajudiciales.

Fuente: Tribuna del Yaqui