Elon Musk arremete contra la Unión Europea tras multa de 120 millones a X

Washington. Estados Unidos.- La Comisión Europea impuso una multa de 120 millones de euros a la red social X por incumplir obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Según el organismo, las infracciones incluyen el "diseño engañoso" del sistema de verificación azul, la falta de transparencia en el repositorio publicitario y la insuficiencia de acceso a datos públicos para investigadores.

La Unión Europea sanciona a X

Tras el anuncio, el propietario de la plataforma, Elon Musk, publicó una serie de mensajes en X en los que cuestionó a la Unión Europea y planteó que la soberanía debería volver a los Estados miembros. Las publicaciones se realizaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Un día antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había manifestado su rechazo a la sanción, describiéndola como un ataque contra plataformas tecnológicas estadounidenses. Rubio señaló en X que la multa representa, a su juicio, una acción adversa por parte de gobiernos extranjeros.

The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.



The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025

La Comisión Europea informó que X dispone de 60 días hábiles para comunicar las medidas específicas que adoptará con el fin de corregir los incumplimientos señalados, en particular lo relativo al uso de las marcas de verificación azules.

Además, documentos recientes de la administración de Donald Trump incluyen críticas a las políticas regulatorias europeas sobre redes sociales y a las normas migratorias del bloque, a las que atribuyen posibles consecuencias negativas para Europa.

Fuente: Tribuna del Yaqui.