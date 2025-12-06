Empresario mexicano enfrenta sentencia en EU por conspiración y sobornos millonarios en Pemex

Houston, Estados Unidos.- Este pasado viernes 5 de diciembre de 2025, un jurado federal en Houston declaró culpable a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de origen mexicano, a quien se le acusa de haber estado implicado en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP), con lo que consiguió al menos 2.5 millones de dólares.

De acuerdo con Milenio, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, por lo que finalmente Rovirosa Martínez, quien es residente legal permanente en The Woodlands, Texas, fue hallado culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos cargos sustantivos de violación de la misma ley. El caso estuvo a cargo del fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Según el Departamento de Justicia, Ramón Alexandro destinó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP con el objetivo de retener contratos, asegurar pagos y obtener otras ventajas indebidas para el beneficio de compañías que en aquel entonces estaban asociadas con él. La dependencia estadounidense comentó que con esta decisión dejan claro, una vez más, que en su territorio no se acepta la corrupción ni el soborno.

Mario Alberto Ávila Lizárraga

El modus operandi consistía en ofrecer artículos de lujo a cambio de que los funcionarios ayudaran a las empresas vinculadas con Ramón Alexandro Rovirosa Martínez a obtener y asegurar negocios con la empresa del Estado. De esta forma, logró contratos de hasta 2.5 millones de dólares. Es necesario añadir que en las investigaciones participan el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna (HSI) y otras instancias federales.

#Nacional | La presidenta lanza mensaje desde el Zócalo expresando que por más campañas sucias, bots, comentócratas y alianzas con el conservadurismo nacional y extranjero uD83DuDDE3? pic.twitter.com/sxmOgEKmxC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

Por último, su presunto cómplice, Mario Alberto Ávila Lizárraga, de sesenta y un años, quien también es mexicano pero cuenta con residencia legal en Estados Unidos, permanece prófugo. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema. Por lo pronto, no hay más datos, pero en cuanto una fuente oficial vuelva a pronunciarse, por supuesto que tendrás de inmediato cada detalle en nuestro portal.

Fuente: Tribuna del Yaqui